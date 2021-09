Pecco Bagnaia: “Luchar contra Márquez añade más mérito a mi victoria”

Hoy era el día perfecto para Pecco Bagnaia. Ya no solamente se proclamó campeón del GP de Aragón, sino que también recortó distancia con Fabio Quartararo –primer clasificado en la general- y consiguió el triunfo número 250 de Italia en la Categoría Reina (Moto GP y 500cc).

Tras una lucha de infarto del italiano con el catalán Marc Márquez, Pecco ha vencido la batalla con una carrera perfecta, sin fallos y con una defensa impecable. A falta de tres vueltas Marc ha luchado con uñas y dientes por la primera posición, pero sin éxito. Bagnaia no le iba a permitir arrebatarle su día, su primera victoria en Moto GP.

Tras la carrera, Pecco se mostraba muy feliz y agradecido con su equipo. Sabía que Marc era un rival muy difícil de ganar pero eso no le quitó las ganas de intentarlo: "Estoy contento. Nos ha costado mucho esta victoria. Todas las veces que estábamos ahí para ganar pasaba algo: gomas, caídas, banderas amarillas... No ha sido fácil este año. Ganar así mi primera carrera en MotoGP está mucho mejor. Me parece más dulce. La pelea con Marc no era fácil. Yo sé perfectamente que él es muy fuerte en la pelea, pero sabía también que tenía algo más porque me quedaba un poquito más de goma atrás. Hicimos un gran ritmo toda la carrera. Hacía mucho calor y el ritmo era muy constante. Todas las veces que intentó pasarme, me dije: 'No tengo que dejarle hacer ninguna curva delante'. Este fin de semana lo hicimos todo perfecto. Echaba de menos esta sensación y hacerlo así me gusta más".

También reconocía el esfuerzo, el trabajo y que llegó incluso a plantearse que la victoria en Moto GP no era para él: "Hemos trabajado muchísimo para conseguir este resultado. Estoy muy contento. He llegado a pensar que nunca lo conseguiría, pero aquí está, ya la tenemos. La primera victoria es nuestra y la hemos luchado como nunca".

Pecco conoce a Marc y su forma de pilotar, sabe que es luchador, que tiene muchas ganas de volver a ser el mismo de antes de la lesión y que iba a por la victoria: "Sabía perfectamente que él iba a intentar adelantarme en frenadas porque en otras curvas era difícil. Pero yo frenaba muy fuerte".

Lucha apoteósica por la victoria

Pecco sabía como iba a ser el final de carrera: "Sabía que iba a intentarlo en la última parte de la carrera porque antes no lo necesitaba, era más cómodo estar atrás, por rebufo”.

Y así fue, Marc estuvo toda la carrera detrás de Pecco y se le veía cómodo. Pero, no se iba a quedar así y empezaba con dos intentos de adelantamiento en la curva 5 y en la 14, pero Pecco le devolvió en ambos casos el adelantamiento, no le dejaba hacerse con la primera posición. Sabía que si lo conseguía, después sería muy complicado pasar al ocho veces Campeón del Mundo. A dos vueltas para el final, Marc volvía a intentarlo en las mismas curvas, quizás es donde más seguro y tranquilo se sentía el piloto de Honda, pero Bagnaia le devolvía los adelantamientos. La defensa de Pecco por su primera posición fue espectacular.

Llegó la útlima vuelta. Marc dio el máximo para hacerse con la victoria y cambió los puntos de adelantamiento, probando también en la curva 1 además de en la 5, pero el resultado volvió a ser el mismo que en las anteriores maniobras: Pecco quería su primera victoria en Moto GP y no iba a dejar que Marc se la arrebatara. Aún sin rendirse, Marc Márquez se guardó un as bajo la manga para la vuelta 11, pero entró muy largo y no pudo seguir luchando por la primera posición.

“Cuando ha empezado a adelantarme, he visto que él (Marc) tenía más problemas de agarre atrás. Cuando aceleraba, se le movía siempre. En la salida de la 2, se ha ido mucho. Sabía lo que tenía que hacer. No fue fácil. Las gomas, con el calor, se gastaron más. No me esperaba tener un ritmo así de constante. Estuvo genial. Cuando termina así, te da más motivación para continuar".

Bagnaia, no se ha querido quedar sin elogiar a Marc su compañero de batalla “que ha demostrado ser el campeón que es, peleando por la victoria desde la salida hasta la última curva y eso es muy bonito y, además, añade mérito a mi primera victoria en MotoGP, que se la dedico a todos, a todos, y no daré nombres para no olvidarme de nadie, pero es, sin duda, el momento que soñaba: ganar en MotoGP y ante un campeonísimo como Marc. No se puede pedir más, ni ser más feliz”.

Pecco reconocía que todos los pilotos necesitan una trayectoria y no todos van al mismo ritmo: “Todos los pilotos necesitan tomarse su tiempo. En Moto3 tenía dificultades para ser competitivo hasta que llegué al equipo de Aspar. En Moto2 desde el principio fui competitivo, fui rookie del año y al año siguiente gané. Luego en mi primer año en MotoGP tuve dificultades, el segundo año empecé bien pero no fui regular. Este año he ido rápido pero siempre había algo que me faltaba. Este fin de semana hemos hecho un trabajo perfecto porque no toqué nada de la moto desde el FP1. Después de estos dos años, lograr esta victoria con el equipo de fábrica es algo que me llena de emoción".

Además, el piloto italiano insistió en agradecer el trabajo a su equipo y a su novia, apoyos fundamentales para seguir buscando esa victoria que ha llegado en el GP de Aragón: "A veces es más importante tu entorno y con quién trabajas porque tienes que estar en el centro del proyecto, y esto te permite mantenerte más sereno y calmado”.

Reconoce estar muy feliz y que se ha convertido en su carrera y victoria favortias: "Cuando era pequeño siempre quería subir a MotoGP. Mi sueño era llegar y pelear con Rossi, Pedrosa o Lorenzo. Conseguir hacerlo contra uno de los pilotos con más títulos es increíble. Incluso cuando no está al 100 % Márquez siempre es muy difícil de ganar”.

Fabio Quartararo, primero en la clasificación general, ha terminado octavo en esta carrera y Pecco ha conseguido hoy 25 puntos, lo que le acerca más a su rival: “Vi que Fabio perdió muchos puntos, pero todavía tiene muchísimos”, Pecco tiene una desventaja de 53 puntos sobre Fabio. "Me gustaría seguir así y ver lo que pasa. Quiero hacer otros fines de semana como éste".