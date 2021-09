Calculadora VAVEL MotoGP: Líderes y favoritos para el GP de Misano

Va llegando el final del Campeonto Mundial de Motocilcismo, este fin de semana se disputará la que será la décimo cuarta cita del mundial. El Misano World Circuit Marco Simoncelli Sic 58 acogerá el Gran Premio OCTO de San Marino e della Riviera di Rimini, esta vez con espectadores en las gradas, aunque con la situación actual por el Covid-19 no albergará todo su aforo, los 100.000 espectadores.

Categoría por categoría nombramos los líderes y favoritos, respecto al Campeonato y lo que puede suceder este fin de semana en Misano.

MotoGP

Fabio Quartararo sigue manteniéndose líder absoluto y consiguiendo más puntos de ventaja, aunque en el último Gran Premio (Aragón) consiguió pocos puntos al finalizar 8º. Aun así, el francés tiene una ventaja de 53 puntos sobre Pecco Bagnaia y 47 puntos sobre el actual campeón, Joan Mir.

Misano es casa para los pilotos italianos. Y tras la victoria de Pecco en MotorLand, se puede decir que es el favorito para este Gran Premio. ¿Tendrá opciones de recortar puntos a Fabio?

Clasificación de MotoGP 2021. Foto: motogp.com

Cabe destacar que la segunda posición de Marc Márquez en Aragón le hace estar, de nuevo, en el punto de mira. El piloto de Cervera sigue con su recuperación del brazo derecho, pero los resultados señalan casi una recuperación total, lo refleja en sus resultados, en pista y en sus acciones durante las carreras y entrenamientos.

Por supuesto, también habrá que tener ojos para Aprilia y el recién expiloto Yamaha, Maverick Viñales, que vuelve a este trazado donde realizó un test muy recientemente y con buenos resultados.

Moto2

En la categoría media, el español, Raúl Fernández perdió el liderato frente a su compañero de equipo Remy Gardner. Pero incluso con la última operación que tuvo Raúl pocos días antes de rodar en MotorLand, finalmente el piloto sorprendió con una aplastante victoria, y recortando puntos, está a 39 puntos del líder. Y el italiano Marco Bezzecchi quiere seguir luchando, tendrá una buena oportunidad en Misano, ya que es “su casa”. Está claro que los tres primeros clasificados no dan nada por sentado, lucharán hasta el final.

Claramente hay que destacar al piloto español Augusto Fernández, que está teniendo un final de temporada abrumador, terminando en el Top5 o en el Podium ha subido hasta la quinta posición del Campeonato, cuando no comenzó ni entrando en el Top10. Espectacular el mallorquín en pista, al que el año que viene veremos en KTM junto a Pedro Acosta.

Clasificación de Moto2 2021. Foto: motogp.com

Moto3

Y en la categoría pequeña la lucha por el campeonato sigue al rojo vivo. Pedro Acosta es el claro favorito, pero ‘El tiburón de Mazarrón’ tiene un gran perseguidor a la caza, otro piloto español, Sergio García. El de GASGAS no quiere dejar escapar a Acosta, y en cada trazado presenciamos un maravilloso espectáculo de adelantamientos entre los dos pilotos. Aunque en MotorLand esto no sucedió, ambos pilotos no puntuaron. Primero Acosta cometió un fallo en una frenada y se fue al suelo tirando también a Xavier Ártigas, parecía que Sergio le iba a recortar puntos, hasta que apuró tanto que finalmente se cayó durante la carrera marcando un 0. A ver qué sucede este fin de semana, los pilotos italianos irán con fuerza y se lo pondrán difícil a los españoles. Miren la tabla.

Clasificación de Moto3 2021. Foto: motogp.com

Pilotos y equipos están en constante lucha por el título, aún quedan cuatro pruebas y no está nada decidido. ¡A disfrutar del espectáculo!