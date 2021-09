Domenicali: "Estamos en una posición muy positiva en lo que respecta a los pilotos"

Claudio Domenicali, CEO de Ducati está viendo como su equipo está viviendo un buen momento. Y es que el jefe del equipo italiano no es sólo el mandamás, sino que su pasión por el motociclismo es parte importante de su vida. En su oficina de Borgo Panigale, Domenicali tiene un gran número de pinturas de carreras, gigantescos dibujos del motor desmodrómicos en sus paredes y hasta motos de calle, maquetas de coches. Gazzetta ha entrevistado a Domenicali tras el Gran Premio de Misano.

Para él, el fin de semana en Italia fue gratificante ante el cariño del público por el buen trabajo realizado hasta ahora: “Me tomó tres horas y media para el tráfico, pero fue hermoso. Porque después de un fin de semana así te hace pensar en todo lo que había para llegar a ese momento. Las personas, las decisiones, incluso las difíciles, que tuvimos que tomar y que en algunos casos incluso dividieron a la empresa. Ahora todo el mundo está contento, pero ha habido momentos difíciles. La encrucijada es difícil”.

Con respecto a si ha tenido dudas en los momentos difíciles para tomar uno u otro camino respondió: “Alguien, sí, pero en mi puesto escuchas todo y luego tienes que poner el sello definitivo. A veces tienes la duda de que tu pensamiento no es el correcto, porque no estás tan cerca del campo, pero reflexionando sobre todas las cosas que han sucedido en los últimos diez años, la intuición no está nada mal. Y donde estamos hoy, refuerza mi convicción de que ciertas elecciones pasadas, que de todos modos he respaldado, si las hubiéramos cambiado quizás hubiera sido mejor”.

Su papel como jefe de la marca italiana ha sido importante para él. Ya no tan solo en su vida profesional, sino que también personal al ser fan de Ducati hasta la médula. Por lo que trabaja con esta dualidad en todo momento: “Tiene que ser una mezcla equilibrada. Soy fan, y de hecho todavía no me acostumbro a ver las carreras: trabajo en este mundo porque hay una pasión muy fuerte por todo lo que es la velocidad, la adrenalina, la belleza de la investigación tecnológica. Y el deporte es extraordinario por lo emocionante que es, pocas cosas pueden dar las mismas sensaciones. Si las cosas van mal, realmente van mal, y cuando las cosas van bien hay una carga de adrenalina que multiplica las energías. Por otro lado, es extremadamente importante que el lado deportivo se vea a través de la lente. Tenemos una empresa de casi 2.000 personas, es muy importante que haya un equilibrio entre los costos de las actividades deportivas y lo que la empresa puede sostener en cuanto a gastos. Vendemos 55.000 motocicletas al año, no 5 millones”.

A la pregunta de si la Ducati de esta temporada va tan rápido en carrera ayuda en algo al proceso de producción, Domenicali explicó la situación: “Es difícil encontrar una correlación directa entre las ventas que tienes el mes siguiente en función de los resultados deportivos. Pero existe una correlación con el prestigio de la marca, el orgullo, el sentido de pertenencia. Hay marcas como Ferrari que no tienen resultados deportivos tan sólidos en este momento, pero han construido tanto en el pasado que todavía tienen muchos seguidores. Ducati no ha estado en el Campeonato del Mundo durante tanto tiempo, construimos nuestra historia en Superbike y en 2003 entramos en MotoGP, celebramos 50 poles y, por lo tanto, tenemos una importante historia de éxitos y resultados. Pero triunfar en un campeonato que ha crecido tanto, y sobre todo ser percibido como la empresa que más innova, es sumamente importante. Existe la percepción de los entusiastas de que la mayoría de las noticias que vemos sobre motocicletas en los últimos años provienen de Ducati. Y siendo una empresa muy de ingeniería, existe este deseo de tomar la tecnología desarrollada y ponerla a disposición de los clientes: lo que hace Gigi Dall'Igna en las carreras tiene su contraparte en lo que hace Vincenzo De Silva en la producción”.

Para la gran temporada realizada hasta ahora por Pecco Bagnaia, Domenicali se ha mostrado bastante encantado con el rendimiento del piloto, afirmado que está enamorado de él: “Estoy enamorado de Pecco. Un tweet que hice el año pasado en Jerez también me creó un poco de problemas: estoy muy convencido de que la física no se puede olvidar y lo declaro viendo cómo iba Pecco, en una pista donde nunca hemos ido. la bicicleta no giraba. Pero no fue un milagro, es su habilidad natural para conducir bien la moto sin estorbar, que es el estilo de los ciclistas más jóvenes. El Pecco que hemos visto en estas dos últimas carreras ya lo habíamos visto en Mugello, en Portimao”

Pecco Bagnaia /Fuente: Ducati

“Y vimos un Pecco muy fuerte, tremendamente maduro, porque creo que la capacidad de gestionar dos carreras tan difíciles hasta el final vale mucho. El hecho de que haya firmado su segunda mejor vuelta en la última vuelta en Misano significa que mantuvo la energía para hacerlo: en esa vuelta hizo su mejor parcial en la Curvone, que es un montón de cosas. Estamos encantados de tener un piloto en el equipo que finalmente está listo y maduro y capaz de manejar muchas situaciones. Los pilotos son organismos delicados, en determinados momentos entran en una condición mágica en la que se confía en el equipo, en la moto ... Bueno, Pecco está en esta situación”, continuó comentando sobre Bagnaia.

“Es un chico muy sensible, y en Mugello salió en una situación emocional muy delicada por la muerte de Jason Dupasquier. Los extraños neumáticos de Austria-1 y Silverstone, la calificación con la bandera amarilla de Portimao. El Mundial no está cerrado, pero piensas en esas situaciones. Incluso si es la satisfacción con lo que estamos logrando lo que domina”, afirmó.

Sin embargo, no solo tuvo buenas palabras para Pecco, sino que compartió la opinión de Jorge Lorenzo de que Ducati es la mejor moto en la actualidad para felicitar el rendimiento de Enea Bastianini: “Creo que el rendimiento de la moto está muy ligado a los ciclistas. La moto ha mejorado, pero si miramos a Enea Bastianini con la moto 2020 y nuestro rendimiento de hace un año, entendemos que hay una parte técnica y una parte de conducción. Estamos en una posición muy positiva en lo que respecta a los pilotos. La moto mantiene sus puntos fuertes, pero escuchar e interpretar a los pilotos ha mejorado la característica negativa de luchar más que otros para gestionar las curvas cerradas”.

“Creo que a Enea le está yendo muy bien y que él tampoco siempre ha podido demostrar su valía. Sin embargo, su moto no está tan mal y en cualquier caso Dall'Igna, Ciabatti y Tardozzi tienen la capacidad de saber cuándo es el momento de darle algo más: añade presión, pero saben sin embargo que es capaz de soportarlo”, añadía con respecto a Bastianini.