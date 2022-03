Ferrari ilusiona en los libres que abren la nueva era

La llegada de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin supone y marca el punto de inicio oficial de una nueva era en este deporte. La temporada 2022 de Fórmula 1 comenzó esta misma mañana con una jornada donde, especialmente los equipos grandes, al igual que ya hicieron en los test, siguen guardándose sus mejores cartas de cara a la clasificación de esta mañana. Esto resulta en que los tiempos marcados probablemente disten mucho de la realidad existente que encontremos en este primer fin de semana en el que retorna el denominado "Gran Circo".

Buen ejemplo de todo esto fue el comienzo de la sesión. El más madrugador fue Charles Leclerc. El piloto monegasco montó una enorme parrilla en la parte trasera de su Ferrari para seguir obteniendo información. Más paciente fue su compañero Carlos Sainz, quien esperó un poco más a que las condiciones de pista fuesen mejorando para rodar y completar su respectivo programa de entreno. Más de veinte vueltas por parte de cada piloto, sin aparentes incidencias técnicas, fueron redondeadas con un segundo puesto por parte de Leclerc y, por un tercero, por parte de Carlos, ambos con el neumático medio, reafirmando así las buenas sensaciones que el equipo italiano había traído de los test de pretemporada en este mismo trazado. Las cosas empiezan, al menos de momento, a funcionar en el equipo del ´Cavallino Rampante´, hasta tal punto que, un trompo de Leclerc, se saldó sin ningún de consecuencia negativa.

El plan de Alpine "se desmonta"

Tan solo habían trascurrido unos minutos del comienzo de la sesión cuando el coche de Esteban Ocon provocó la primera bandera roja de la jornada. Llegando a la primera curva, tal vez fruto del tan famoso ´porpoising´, la cubierta que da forma al pontón izquierdo se desprendió dejando a su paso cientos de restos de carbono. Resultante de esto, el equipo francés se aseguró de evitar que el problema se sucedería en el coche de Fernando. Como en ese momento todavía no había salido a pista, sin problema alguno sus mecánicos sellaron las juntas.

Incidentes en el Alpine de Esteban Ocon durante la FP1 / Fuente: Twitter Alpine F1 Team

El problema no se volvió a repetir en la sesión para el equipo galo, no puede decir lo mismo Mercedes quien también sufrió algún contratiempo similar sin mayor relevancia, que pudo realizar sus programas de entrenamiento sin consecuencias mayores. Pese a ello, aunque es precipitado afirmar nada, es que las sensaciones son buenas a nivel de fiabilidad, pero aun así parece que en rendimiento no esconden tanto como los referentes de este deporte, por lo que el salto que pueden dar en el día de mañana no es tan grande como se querría. Pese a ello, un octavo de Alonso y un décimo segundo de Ocon, ambos con el compuesto más blando que ha traído Pirelli a este circuito, permiten al equipo Alpine seguir confiando y trabajando en ese proceso de volver a estar arriba.

El as debajo de la manga

En una sesión donde los equipos tampoco ahondaron demasiado en las tandas largas con neumático duro, los caballos favoritos de este hipódromo apenas hicieron uso de todo su potencial. El quinto puesto de Max Verstappen con neumático medio, el séptimo de Lewis Hamilton con el blando o el décimo sexto de Lando Norris con el blando, son buena prueba de ello. Sin duda alguna, jornada de muchas pruebas donde los equipos siguen escondiéndose, algunos más que otros, y, no será hasta la qualy de mañana, donde no se verá el potencial real de cada escudería. La nota negativa se la lleva Valterri Bottas, quien apenas rodó dos vueltas con su nuevo Alfa Romeo, siendo este el único piloto superado por la dupla de Haas, quien lucha por salir de un pozo en el que todavía se encuentran. Todo esto en una sesión donde el Alpha Tauri de Pierre Gasly se lleva el mejor tiempo afirmando que pese a ser un equipo satélite hay que contar con ellos.