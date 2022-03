Max Verstappen reaparece en los segundos libres

La noche cayó sobre el cielo de Bahréin y, en ese escenario en medio del desierto, iluminado por miles de focos, un hombre de tan solo 24 años, pero que a sus espaldas ya carga con el peso de ser el actual campeón del mundo, como ya es habitual, volvió a brillar logrando el mejor tiempo de esta segunda sesión de entrenamientos libres.

Al margen de porqué Max Vertsappen porta el número uno en su coche y el evidente potencial de la nueva creación de Adrian Newey y todo su equipo, cabe resaltar que, tras la buena sesión matinal, los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz volvieron a ocupar la segunda y la tercera plaza respectivamente. El paso firme de Sainz no fue la única buena noticia española. Como ya sucediera en lo test de pretemporada, el equipo Alpine vuelve a ir de menos a más logrando el quinto mejor tiempo de la sesión de la mano del bicampeón del mundo Fernando Alonso. Un Bottas con el Alfa Romeo por encima de su excompañero Lewis Hamilton, es la otra gran sorpresa de la jornada.

Mercedes, más escondida de lo habitual

Quien lleva años observando este deporte ya es conocedor del habitual "teatrillo" que los de Brackley desarrollan durante todas las jornadas previas a la Q3 del sábado. Como si de una norma se tratase, hasta el último suspiro todos los integrantes de la firma de la estrella ocultan el potencial verdadero de su coche. El noveno puesto de Lewis Hamilton y el cuarto de su compatriota George Russell son buena prueba de que ese secretismo que promulgan continúa siendo una norma no escrita que siguen a rajatabla.

Todo parece en orden para Mercedes y más atendiendo a que apenas han sufrido problemas técnicos y mecánicos. Cuarenta y seis vueltas entre ambos pilotos durante esta sesión de una hora es síntoma y resultado de que los programas de entrenamiento establecidos se están llevando a cabo. Pese a todo esto, a diferencia de otros años, las quejas de los pilotos por algunos problemas estaban menos justificadas. Cada vez los competidores muestran más, como ya se ha visto en Red Bull. Pese a ello, los Mercedes, especialmente Hamilton, se encuentran muy rezagados permitiendo que coches como los Ferrari les ganen posiciones en la parrilla, cosa que antes no sucedía de forma tan clara. Premeditado o no, el ocultismo del potencial del coche es una evidencia, solo que tal estemos ante un año donde lo que se intentar tapar no sea tanto.

Bottas sorprende y Mclaren decepciona

Las conclusiones de este primer día pueden quedar en ideas disparatadas en la sesión de clasificación de este sábado a la misma hora. Por tanto, guardar cierta cautela en cuanto al optimismo o pesimismo sobre los equipos es una prioridad. Pero las coincidencias se suceden y cuando no ocurren salta la sorpresa. Esto es lo que pasa con Valteri Bottas, quien a bordo de su nuevo Alfa Romeo ha realizado el sexto mejor tiempo de la sesión. Además, con veintinueve giros ha sido el piloto que más giros ha completado en estos segundos entrenamientos libres. Probablemente esté fuera de posición, pero nunca está demás conseguir tan buenos registros después de apenas haber rodado nada en la sesión matutina de este viernes.

Escapan de la zona los chicos de Haas, aunque probablemente solo sea tras esta sesión. Una donde tan inusual nos es ver a los Mclaren pero que, desde que salieran de lo test de Barcelona ya hace varias semanas, han frecuentado habitualmente tanto Norris como el propio Ricciardo, quien está acusando su falta de asistencia a los test de este mismo circuito con motivo de la Covid-19. La noche continua sobre el cielo del desierto arábigo. Mañana, cuando el sol vuelva a brillar, llegará el momento de las últimas pruebas, porque tras la última sesión de libres ya nadie podrá seguir jugando al escondite.