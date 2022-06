Alonso-McLaren 2023: ¿Una opción real?

Se sabe ya desde hace semanas, incluso desde ya hace algunos meses, poco después de que empezara ‘’El Plan’’, que Fernando Alonso no estaba contento en Alpine, ya que el asturiano cree que con este coche no puede volver a ganar carreras o volver a ser campeón del mundo de F1, su gran objetivo, en un corto plazo de tiempo.

Además, en Alpine, aunque están contentos con Alonso, no ven al asturiano imprescindible en su proyecto en 2023, ya que como muchos saben, el objetivo de Alpine es que sea como sea, Oscar Piastri pilote uno de los coches de la escudería francesa. Por tanto, si Alonso sale de la escudería francesa, no le van a poner ningún impedimento, ya que ellos ya tendrían su plantilla para 2023, Ocon y Piastri.

Después de esta disputa, lo que los aficionados se están preguntando es ¿Si Fernado se va de Alpine, a qué escudería iría, sabiendo que esta no va a ser su última temporada en la F1?.

Posibilidades remotas

Hay varios huecos libres en varias escuderías que hay que ir descartando, como el caso de Haas y Williams, ya que estos equipos, ni mucho menos, van a garantizar victorias y podios en un corto plazo de tiempo, ya que ahora mismo están en la parte baja de la parrilla. Además, hay que decir que estos dos equipos tienen problemas financieros, por lo que desarrollar un coche campeón, con muy pocos recursos, es misión imposible.

La opción Red Bull se cerró hace muy pocos días con la renovación de Sergio Pérez hasta 2024, bien merecida por cierto. Además, Alonso seguro que no estaría contento de tener como compañero a Max Verstappen, ya que seguramente, con el control que tiene Max del volante del Red Bull, al principio seguramente acabaría siempre detrás del holandés, cosa que no quiere para nada, ya que busca un compañero al que pueda vencer desde las primeras carreras. También descartamos a Alpha Tauri debido a que seguro que Fernando no quiere estar en un equipo filial.

Descartando Aston Martin debido a que no le gustaría estar controlado por Lawrence Stroll, Alfa Romeo, que no tiene un coche que pueda ganar al ser casi un Ferrari ''B'', o Mercedes, donde a priori todas las puertas están cerradas, ¿qué opción nos queda? Fernado solo tiene una puerta abierta, y esa es la de McLaren.

En McLaren están teniendo muchos problemas en las últimas semanas, con un piloto en concreto, Daniel Ricciardo. El australiano, que venía a sustituir a un gran Carlos Sainz, está teniendo muchos problemas para adaptarse al monoplaza, y ya el jefe de la escudería, Zak Brown, se está empezando a impacientar, sobre todo se refleja con las declaraciones que dio tras el GP de España: ‘’Estamos intentando hacer todo lo que podemos, pero, de nuevo, fue un fin de semana decepcionante. A excepción de Monza y algunas otras carreras, en general no ha cumplido ni con sus expectativas ni con las nuestras’’.

Unidas estas declaraciones a la afirmación por el propio Zak Brown que existe una cláusula de ruptura del contrato si el australiano no cumple objetivos, hace pensar que Alonso podría vestirse de naranja en 2023, teniendo como compañero a Lando Norris.

Y es que la relación de McLaren con Alonso es muy buena, ya que a pesar de su salida hace unos años, las tres etapas que haría el asturiano si se uniera en esta ocasión al equipo de Woking pueden ser diferenciales para decantarse por el asturiano en vez de otro piloto.

¿Pilotará Fernando en McLaren? ¿Seguirá en Alpine varios años más? ¿Podría dejar la F1 ante la imposibilidad de encontrar equipo? Esas respuestas, aunque parezcan lejanas, muy pronto se resolverán.