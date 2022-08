Bagnaia vence en Silverstone y vuelve a la lucha por el Mundial

El italiano Pecco Bagnaia (63) se hace con la victoria en el mítico trazado de Silverstone, por delante del piloto de Aprilia Maverick Viñales y su compañero de equipo Jack Miller. El equipo Ducati Lenovo Corse logró, de este modo, firmar un doblete que le colocan de nuevo en la lucha por el Campeonato.

El ganador del Gran Premio de Gran Bretaña no fue el esperado al comienzo de la jornada. La long lap de Fabio Quartararo y el incidente sufrido en FP4 de Aleix Espargaró dejaron al resto de la parrilla al acecho. Con ambos pilotos luchando por el Campeonato fuera de las principales posiciones de la carrera y la presencia de varios pilotos de Ducati, la carrera en Silverstone tendría un ganador diferente. Sin embargo sería Pecco Bagnaia quién aprovecharía la oportunidad y se convirtiese en el piloto puntero. El italiano logró firmar una nueva victoria impecable para la marca italiana.

Desde la segunda línea de parrilla, Pecco comenzó la carrera con una buena salida que le permitiría luchar por las primeras posiciones, colocándose tercero. En apenas varias vueltas, el italiano superó a su compañero de equipo Jack Miller y al piloto de Suzuki Álex Rins. Desde ese momento, la cabeza de carrera estuvo dominada por el ritmo impuesto por el de Ducati. Junto a él, subirían al podio el español Maverick Viñales y el australiano Jack Miller.

Pecco Bagnaia logra su cuarta victoria de la temporada en Silverstone / Fuente: Ducati Lenovo Corse

Con este gran resultado el italiano ha mostrado su felicidad por volver a ser competitivo, pese a no ser consciente de que estaría entre los favoritos: "No esperaba ganar hoy. Hasta ayer hubiera estado contento con un resultado entre los cinco primeros”. En sus declaraciones, Pecco quiso agradecer el trabajo del equipo de Borgo Panigale: “Agradecer a mi equipo porque luché mucho y gracias a su apoyo pude ganar esto que es uno de los mejores de mi carrera".

La elección de neumáticos fue una de las grandes incertidumbres del Gran Premio, sin embargo, el equipo Ducati fue uno de los que acertó en su elección: “Decidimos correr con un neumático delantero mediano porque no estábamos seguros de si el blando podría aguantar hasta el final, y al principio no estaba contento con esa decisión, pero en la carrera resultó ser la elección correcta porque, al final, me permitió ser rápido aún a pesar de que el neumático trasero estaba gastado”.

DOBLETE DE DUCATI

La victoria de Bagnaia no fue el único gran resultado para Ducati. El tercer puesto de Jack Miller refuerza a la marca italiana a seguir luchando por el Campeonato de equipos. "Después de una parada de cinco semanas, es bueno estar de vuelta en el podio de inmediato”, asegura el australiano. Este resultado le motiva a seguir trabajando hacia el futuro e intentar finalizar la temporada en el tercer lugar: “Ahora quiero seguir trabajando en esta dirección para ser cada vez más fuertes. Estamos sextos en el Campeonato. pero el tercer lugar no está lejos".

Al igual que lo ocurrido a su compañero, Miller tuvo que lidiar con los problemas en los neumáticos: “En la segunda mitad de la carrera, comencé a sufrir un poco con el neumático delantero, lo que significó que el neumático trasero comenzó a desgastarse rápidamente. En cualquier caso, estoy contento con este resultado, la moto está funcionando bien y hemos dado grandes pasos desde el test de Barcelona”.

Con la victoria del italiano y el podio de Miller, la marca italiana logra 200 podios en la Categoría Reina. Además, ambos pilotos alcanzan un puesto más alto en el Campeonato. Pecco Bagnaia se coloca en la tercera posición de la clasificación general, a 49 puntos del líder Fabio Quartararo, mientras que Miller alcanza la sexta posición con 107 puntos en su cuenta. Bagnaia a su vez logra convertirse en el tercer piloto de Ducati en ganar más carreras en MotoGP con la Desmosedici GP.

La marca italiana se mantiene líder en la clasificación de constructores y ampliando una ventaja de puntos sobre Yamaha que alcanza ya los 91. Con respecto al equipo Ducati Lenovo, se colocan segundos en la clasificación de equipos, a solo dos puntos del líder.

Luigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, ha mostrado su conformidad y alegría ante este gran resultado para el equipo: "No fue un fin de semana fácil, y terminar con estos resultados es realmente increíble”. Agradeció, además, a ambos pilotos su trabajo constante y dedicación: “Pecco hizo una carrera maravillosa: estudió mucho durante el fin de semana y ciertamente también durante la carrera porque mejoró mucho en el manejo de los neumáticos. Jack también fue genial, y es bonito tener a nuestros dos pilotos en el podio hoy, el día que celebramos nuestro podio 200 en MotoGP”.

Para finalizar su comunicado, reconoció la labor realizada por parte de los trabajadores: “Gracias a todos los chicos y chicas de Ducati Corse que con su trabajo han hecho posible que lleguemos a este hito importante".