Quartararo: "No estoy contento con mi carrera"

Las esperanzas de Fabio Quartararo de recuperar el máximo posible de puntos ante la sanción impuesta en Assen no fueron suficientes para lograr el resultado esperado en el Gran Premio de Gran Bretaña, celebrado en Silverstone. El piloto francés finalizó en la octava posición, justo por delante de su máximo rival en el campeonato Aleix Espargaró. Una elección incorrecta de neumáticos le impidió mejorar su resultado.

Tras haber practicado hasta en 11 ocasiones el paso por la long lap, Quartararo estaba listo para comenzar la carrera desde la cuarta posición en pista. Puesto en marcha el Gran Premio, El Diablo alcanzaría la segunda posición y una lucha con el líder de carrera Johann Zarco que duró las tres primeras vueltas. Sería en la cuarta en la que realizaría la long lap penalti por “conducción irresponsable en el GP de Assen”. Pese a lograrla con perfección, el piloto francés solo perdió tres posiciones, viéndose relegado a las posiciones traseras por detrás de Pecco Bagnaia.

Con 15 vueltas por delante, Quartararo comenzó una nueva carrera en la que volvería a colocarse en la cuarta posición de nuevo tras la caída de Johann Zarco. Al notar problemas con la gestión de los neumáticos, el francés solo pudo defender lo máximo posible su posición y evitar ser adelantado por Aleix Espargaró. Los problemas físicos del piloto de Aprilia no le permitieron estar totalmente en forma para la carrera. Esto benefició al piloto de Yamaha Oficial y que salvase el máximo de puntos posible.

Fabio Quartararo se mantiene líder del Mundial /Fuente: Twitter Oficial Fabio Quartararo

Pese a salvar puntos, Fabio Quartararo no estuvo contento con la carrera realizada y con la elección de los neumáticos: “No estoy contento con mi carrera. Estaba sufriendo mucho. No fue divertido. Con ese neumático trasero medio luchamos demasiado".

Los pilotos eran conscientes de que la elección de neumáticos será crucial para realizar una buena carrera. En el caso de los pilotos de Yamaha, la elección que hicieron no fue la correcta: “Después de la penalización de long-lap estaba detrás de cuatro pilotos y el neumático trasero se recalentó. No había más rendimiento y el neumático cayó más rápido. Así que, en ese momento nuestra carrera se marchó. Estaba sufriendo desde esta vuelta hasta el final”.

MORBIDELLI CONTINÚA EN SU LÍNEA

Su compañero de equipo Franco Morbidelli tuvo una situación similar. Los resultados del italiano no están siendo los mejores para ayudar a la situación del equipo, por lo que en Gran Bretaña sería algo similar. Morbidelli comenzó desde la 20º posición e inmediatamente comenzó a adelantar hasta completar la primera vuelta en la 16º posición.

Comenzaría a recuperar posiciones en el primer tercio de la carrera hasta alcanzar la 13º posición. En esos momentos se encontraba entre los pilotos del equipo VR46 Academy: Marco Bezzechi por delante y Luca Marini por detrás. Una lucha entre los tres por la 12º posición obligó a Morbidelli a perder una posición. Con la caída de sus rivales, el italiano mantuvo la posición hasta que los neumáticos aguantaron. Al finalizar la carrera, cruzó la línea de meta en la 15º posición y a 16 segundos de la cabeza de carrera.

Pese al resultado, Morbidelli ha valorado este fin de semana como un fin de semana positivo y de progreso pese a no haber seleccionado correctamente los neumáticos: “Hemos tenido un progreso este fin de semana, especialmente en la carrera. Tuve un buen comienzo de carrera y en esos momentos era capaz de mantener un ritmo decente. La elección de los neumáticos no fue la correcta, pero prefiero no enfocarme en ello. Me enfoco en mis sensaciones y el setting".

En su caso, las sensaciones de los entrenamientos le inclinaron a elegir dicho neumático pese a no ser el mejor: “Sabía que el frente no duraría y que el neumático no era el correcto para la carrera, pero quise mantenerlo todo como en las sesiones de entrenamientos así que podía solo conducir y tratar cosas- Tengo que decir que el ritmo cuando los neumáticos estaban frescos fue decente – nada espectacular pero suficiente para mantenernos ahí, así que parece que hemos dado un paso adelante”.

Con estos resultados, Fabio Quartararo mantiene el liderazgo con 180 puntos total, aumentando su distancia con Aleix Espargaró en 22 puntos. Su compañero Franco Morbidelli se mantiene en la 19º posición con solo 26 puntos. Tras este duodécimo Gran Premio, el equipo Monster Energy Yamaha MotoGP se mantiene tercero en el Campeonato de Equipos con 206 puntos. La marca japonesa Yamaha continúa segundo con 180 puntos en el Campeonato de Constructores.

Massimo Meregalli, director de equipo del Monster Energy Yamaha MotoGP, hace balance del fin de semana y la actuación de El Diablo: “Esperábamos más hoy. Fabio se apegó perfectamente al plan. Tuvo un comienzo muy fuerte desde la segunda fila y estaba en segundo lugar cuando recibió la penalización de vuelta larga. La sanción claramente tuvo un gran impacto en su carrera”.

Pese a que la sanción no le impidió estar delante, el problema del neumático fue un problema inesperado: “Le costó tres posiciones, y tuvo la mala suerte de que sucediera justo en el momento en que el pelotón estaba muy cerca. A partir de ese momento empezamos a experimentar una caída del neumático trasero”.

“Desafortunadamente, nunca antes habíamos tenido eso en las sesiones de práctica previas a la carrera. En retrospectiva, ahora elegiríamos usar la parte trasera dura. Al final, Fabio aprovechó al máximo una mala situación”, asegura Meregalli.

En el caso de Morbidelli, Meregalli ha mostrado su alegría ante la mejora del italiano pese al resultado: “Franky tuvo un buen comienzo de carrera, lo que lo ayudó a llegar a los puntos. Fue una pena que la caída media del neumático trasero al final lo hiciera perder dos lugares, pero sigue siendo una pequeña mejora”.

“Dejaremos esta carrera atrás ahora y nos concentraremos en prepararnos para Austria dentro de dos semanas”, finaliza Meregalli en su comunicado. La próxima ronda será celebrada en el fin de semana del 19 al 21 de Agosto en Spielberg, Austria. Tendremos que esperar hasta entonces para ver el desarrollo del equipo Yamaha y la lucha por el Campeonato.