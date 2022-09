Aleix Espargaró: "Este año es como un regalo"

El equipo de Massimo Rivola continúa en el Gran Premio de Motorland Aragón la lucha por el Campeonato. Aleix Espargaró se mantiene a 33 puntos de Quartararo y Maverick Viñales espera lograr su primera victoria con el equipo italiano.

Aprilia vuelve a España para disputar una nueva cita en el Circuito de MotorLand Aragón. A apenas seis Grandes Premios del final de la temporada, el equipo europeo se mantiene en la lucha por el Campeonato con Aleix Espargaró.

Durante el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini, Aleix Espargaró tuvo que lidiar con los problemas de adaptación de la moto con el circuito. Pese que el trazado de Misano no se adaptó perfectamente a sus características de pilotaje, Espargaró logró hacer una buena salida y mantenerse cerca de los primeros clasificados. La defensa de posición durante toda la carrera le permitiría no perder demasiados puntos con los líderes, sobre todo con respecto a Fabio Quartararo.

El trazado de Alcañiz se convierte en el centro de atención. Con la esperanza de ver una nueva disputa entre los contendientes por el título, el Circuito de MotorLand Aragón acogerá la decimotercera carrera de la temporada y con la presencia de una gran cantidad de aficionados. A dicha cita le seguirán tan solo seis citas por disputar, en las que MotoGP buscará conocer al heredero al trono.

Aprilia espera que sea Aleix Espargaró quien asuma el puesto, pero para ello deberá reducir la distancia de puntos que mantiene con Quartararo y evitar el máximo de pérdida de puntos posible. A su favor, se encuentran las buenas sensaciones que la moto y el piloto tienen sobre el trazado.

Sin embargo, la fractura que sufrió en el meñique de su mano izquierda durante los test de Misano se ha convertido en una incógnita a resolver como es saber si el piloto podrá dar el máximo durante el fin de semana. El propio Espargaró quitó importancia a la fractura en sus últimas declaraciones para DAZN tras los test.

Pese a ello, Espargaró prefiere no meter demasiada presión y destaca que este año es un regalo del que quiere disfrutar. “No tengo nada que perder, este año es como un regalo y todo lo que venga será mejor que mis años anteriores, así que disfrutaré mucho. La forma en que estoy pilotando y disfrutando del ambiente en el garaje… ahora que he llegado a este nivel, quiero divertirme. Gane o no, el año que viene tenemos otra oportunidad”, afirmó el piloto de Aprilia para MotoGP.

En el otro lado del box, las cosas no están siendo tan diferentes. Para su compañero de equipo, Maverick Viñales, la temporada 2022 le está permitiendo recuperar la confianza sobre la moto y la sonrisa. Durante el Gran Premio de Misano, Viñales lograría sumar una gran cantidad de puntos tras subir al tercer escalón. Pese a que comenzase la carrera escapándose en las primeras vueltas y liderase gran parte de la carrera, se tuvo que conformar con la tercera posición. Según ha informado el equipo, una caída de prestaciones a final de carrera le alejaron de la victoria.

Con este nuevo podio, Viñales suma el tercero en las últimas cuatro carreras, demostrando de este modo la adaptación completa a la Aprilia RS-GP y su crecimiento como piloto. De cara al Gran Premio de Aragón, Viñales llega en la octava posición de la clasificación, de la que espera seguir subiendo para finalizar la temporada lo más cerca posible de su compañero.

Su objetivo principal es lograr una victoria para el equipo europeo. Pese a que aún se le resista, Viñales prefiere centrarse en las próximas oportunidades: “Más que arriesgar y caernos era importante traer a casa los puntos y seguir aprendiendo para las próximas carreras. Tendremos la oportunidad de compensarlo, Aprilia está trabajando muy bien”.