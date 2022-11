Comisión actualiza el reglamento

La Comisión del Gran Premio, compuesta Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA) y Biense Bierma (MSMA), en presencia de Jorge Viegas (FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna) , Mike Trimby (IRTA, Secretario de la reunión) y Corrado Cecchinelli (Director de Tecnología) celebró una reunión el 4 de novimebre de 2022 en la que actualizaron el reglamento vigente:

Reglamento Deportivo

Carreras interrumpidas y reiniciadas

Cuando ninguna de las carreras se hayan completado al menos tres vueltas y no se puede reiniciar, la carrera se considera no válida y no se repartirán puntos. Si se ha corrido menos del 50% se repartirán la mitad de puntos, y si se ha corrido más del 50% se reparten todos los puntos.

Nuevo formato deportivo a partir de 2023

Tras varias conversaciones con los equipos de Moto3 y Moto2, las tres sesiones de libres del viernes y el sábado seguirán siendo cronometradas para avanzar a QP1 y QP2.

Calificación para la carrera

Aprobaron la supresión del derecho de la Dirección de Carrera renunciar al requisito de que un corredor haya logrado, en cualquier sesión, un tiempo de vuelta inferior al 105% del corredor más rápido en esa sesión. Pero si que conservarán el derecho de la renuncia para MotoE.

Reglamento Técnico

Capacidad de combustible de la clase MotoGP: carreras de velocidad

La capacidad máxima que tendrán para las carreras serán de 12 litros. Los equipos podrán escoger entre uno de esta capacidad o uno diferente para reducir la capacidad normal.

Distancia al suelo de la cuchara del basculante – MotoGP

Tras el incidente en San Marino 2022, en el que la cuchara del basculante de una maquina se rompió tras tocar con un bordillo se ha aumentado la distancia mínima de 15mm a 35mm.

Portadores de discos de freno: todas las clases