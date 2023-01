Szafnauer: "Definitivamente es más maduro"

Alpine confía en que este año Esteban Ocon sepa ser cordial con su compañero de equipo, Pierre Gasly, ya que el francés tiene un amplio historial de polémicas causadas con sus compañeros de equipos.

Otmar Szafnauer lo sabe de primera mano, ya que estuvo con Ocon en Force India y Racing Point durante 2017 y 2018, en estos años tuvo muchos roces con el piloto mexicano, Sergio Pérez. Tales como los que hemos vivido esta pasada temporada en Alpine con Fernando Alonso.

El director deportivo de Alpine ha hablado sobre esto: "Probablemente necesita tomar mejores decisiones cuando su compañero de equipo está a su lado, porque no se gana una carrera en la primera vuelta, sea compañero de equipo o no lo sea".

"Y si eres agresivo contra un rival y los dos os vais fuera, los dos perdéis. Si eres agresivo contra tu compañero de equipo y ambos os salís, ¿adivina quién pierde? el equipo. Así que sí, se trata de tomar mejores decisiones", ha dicho Szafnauer.

Tras tres temporadas Ocon y Szafnauer se reencontraron y el mismo afirmó que Ocon habia mejorado mucho, nombrado la victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021 y el cuarto puesto que consiguió en el Gran Premio de Japón en 2022.

"Definitivamente es más maduro", dijo el director de Alpine. "Tiene una mejor comprensión. Creo que lo que realmente me gusta de Esteban es que, bajo presión, no suele cometer errores. Lo vi cuando ganó a Vettel. Yo estaba ahí, teníamos un coche más rápido y no cometió ningún error".

"Lo hizo todo bien, ni un solo error, y se llevó la victoria. Creo que fue aún más impresionante para mí lo que hizo en condiciones de mojado, en Suzuka, no es una pista fácil, con Lewis detrás, en un coche más rápido que el tuyo, y terminó por delante de él".

"Eso para mí es impresionante. Así que ha madurado, ha mejorado desde ese punto de vista. Y es rápido. ¿Puede mejorar más? Sí, trabajaremos para que mejore en algunas áreas", concluyó.