Marc Márquez: "Ganaba y me ponía a llorar"

El Mundial de MotoGP esta a la vuelta de la esquina, y hay mucha emoción y entusiasmo por parte de todos de que empiece, y es que no solo eso, si no que todos vamos a estar pendiente del ocho veces campeón del mundo que después de las tres ultimas temporadas donde ha sufrido un calvario de lesiones, regresa totalmente recuperado con ganas de luchar y darlo todo.

Marc Márquez ha concedido una entrevista a la revista GQ donde ha hablado de su trayectoria estos años atrás en la que ha sido unos años complicados para el, y de la próxima temporada, en la que viene con ganas de rebatir el título, aparte habla de su nuevo documental “All in: Marc Marquez” que se estrenara en febrero en la plataforma Amazon Prime.

Malos años para olvidar

Márquez se encuentra preparando la temporada 2023, a la que falta solo un mes de que empieze, a querido recordar estos años atrás y lo que sucedió en el 2020, la caída en la que tuvo fuera dos temporadas seguidas y por el cual paso por cuatro operaciones. Y reconoce: “Lo de Jerez ocurrió por culpa de mi mentalidad y mi ambición”.

Se arrepiente de su vuelta instantánea cuatro días después de la operación y eso fue todavía peor porque se hizo mas daño: la placa de titanio se rompió, y regresar al quirófano trece días después.

El ha aprendido y por eso piensa esto: “Si no cuidas tu cuerpo, no puedes practicar tu deporte”.

Imagen: Revista GQ (Ángela Suárez)

La vuelta mas amarga del piloto español

Y en cambio en vez de recuperarse y avanzar, hacia que el dolor aumentase y sufriese aún mas. El fin de semana del Gran Premio de Portugal, del 22 al 24 de abril, estaba al borde tanto físicamente como emocionalmente. "Honestamente, no sé ni cómo hice para ganar tres carreras en 2021, pero todavía me explico menos cómo pude hacer quintos puestos o hasta un cuarto en Jerez al principio de la temporada 2022. Porque no tenía la cabeza en la competición, ni la cabeza ni el físico".

A partir de ahí, es cuando descubrieron una rotación de 34º de su humero derecho, el cual era el culpable de su dolor extremo en el brazo: "Ganaba y me ponía a llorar y a mí lo que me sale cuando gano es festejar, celebrar, reír con los míos... Pues entonces me salía al revés y era a causa del dolor, del dolor que sufría constantemente en el brazo, que no podía olvidar".

Tras el diagnostico y las pruebas, el no veía la luz al final del túnel y como su carrera podía terminarse de un momento a otro: "Mi abuelo era de los partidarios de que lo dejara, porque decía que ya tenía suficiente para vivir, él es muy directo en eso, y yo le dije: ‘Abuelo, te prometo que en el húmero es la última operación, pero déjame probar".

Marquez y su duelo con Valentino Rossi

Unos de los secretos mas salseantes e importante del piloto de Cervera en su documental es que en el Gran Premio de 2015, quizás favoreció la victoria en el Mundial de Jorge Lorenzo frente a Valentino Rossi no queriendo adelantar al piloto español en la última carrera del año. "No lo reconozco abiertamente", protesta Márquez. "No es que no quisiera adelantarlo, pero adelantarlo significaba correr un riesgo muy grande. Lo que reconozco abiertamente en el documental, lo que explico, es lo que viví esas semanas.

Y es por eso que concluye con lo que el cambiaría de ese año: “La gente me pregunta muchas veces que cambiaría de ese 2015, y creo que lo que cambiaría es la forma en que Valentino gestionó el final del año. Cuando no eres el más rápido en pista, buscas revolver las cosas para ver qué puedes pescar”.

Objetivo 2023: Estar al 100%

Y para acabar quiso hablar y centrarse en esta temporada, el cual tiene muchas ganas de darlo todo y sobretodo pelear por el titulo: “El objetivo que me he marcado es la primera carrera en marzo. Entonces sabré cuál es el 100% de este brazo, que obviamente no será al 100% de un brazo completamente sano, pero hay que llegar al punto de que sea un brazo funcional y perfecto para montar en moto, y creo que vamos a llegar, porque noto que va mucho mejor".