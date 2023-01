"There Can Only Be One", primer episodio de la docuserie de MotoGP ya disponible

Desde el pasado 27 de Enero ya se encuentra disponible la nueva docuserie de MotoGP. Bajo el título “There Can Be Only One” y a través de cuatro episodios los espectadores podrán acompañar a los aspirantes al campeonato del mundo de motociclismo en 2022 y vivir de su mano el transcurso que supone competir en la categoría reina.

Fabio Quartararo, Marc Márquez, Joan Mir,, Aleix Espargaró y Pecco Bagnaia son los cinco protagonistas de esta serie documental que comienza en la pretemporada de 2022 y pone punto y final en Valencia con la coronación de un nuevo campeón del mundo. Con imágenes exclusivas, inéditas y ‘detrás de las cámaras’ podremos seguir todos los retos, dificultades, victorias y derrotas que han ido experimentando estos cinco pilotos en una misma temporada muy distinta para cada uno. Aunque el objetivo era común, alzarse con el título del mundo de MotoGP, cada piloto convivía con una situación particular: Quartararo ostentaba el título de vigente campeón, Márquez, ocho veces campeón del mundo, regresaba tras su grave lesión, Mir peleaba por repetir la victoria de 2020, Espargaró, el más veterano, experimentaría su, hasta ahora, mejor temporada en la categoría y Bagnaia prometía un gran curso.

Como decimos, la docuserie cuenta con cuatro capítulos que se van a ir estrenando uno a uno. El primero de ellos ya vio la luz el 27 de Enero y nos presentan la antesala de lo que sería la temporada 2022. Por un lado los Marc Márquez anunciaba que se sometería a una cuarta operación de su brazo derecho, un inicio de temporada enrevesado tanto para Quartararo como para Bagnaia, y novedades en el caso de Joan Mir y su equipo Suzuki.

El segundo capítulo se estrenará este martes 31 de Enero y veremos como ‘El Diablo’ toma ventaja sobre sus principales competidores logrando una buena racha de resultados en las carreras. Mientras tanto, Pecco sufría bastante, no consiguiendo resultados y viéndose obligado, incluso a retirarse en algunas carreras. Pero por su lado, Aleix Espargaró con su Aprilia daba la sorpresa con una magnífica regularidad.

El 3 de febrero podremos ver el tercer capítulo, que llega justo tras el patón veraniego donde las tornas se cambiaron. Con la vuelta de Márquez a la competición, Quartararo y Aleix pasaron de experimentar una racha de buenos y prometedores resultados a encadenar un error tras otro, mientras que Bagnaia logró recortar los 91 puntos de desventaja que le separaban de Fabio, colocándose líder del Mundial en Philip Island.

Finalmente, el 7 de febrero se publicará la cuarta y última dosis del documental que nos mostrará como de desarrollaron las dos últimas citas de 2022. Con la tensión alta hasta el final y llegando a Valencia sin campeón del mundo, Quartararo y Bagnaia se enfrentaban cara a cara por levantar el título. Finalmente ha sido el italiano junto con Ducati quien ganó la batalla al francés y a Yamaha, en una temporada redonda, proclamándose Campeones del mundo, tanto de pilotos, como de constructores y equipos.

Quienes estén interesados en ver la docuserie podrán hacerlo a través de la propia plataforma de MotoGP, Videopass donde se irán publicando los cuatro capítulos de “There Can Be Only One”.