Davide Tardozzi: “Me hubiera gustado trabajar con Rossi, te da algo extra”

Ya son muchos los años que Tardozzi esta en Ducati y son muchos pilotos con los que ha tenido que lidiar. Y es que tenemos que echar la vista atrás para recordar el supuesto pique entre Dovizioso y Ianonne, o el mal entendimiento con Jorge Lorenzo, y si nos vamos a la actualidad, los momentos de tensión entre Bagnaia y Bastianini. El italiano ha dado una entrevista en GPOne.com donde repasa un poco todo lo que ha vivido desde cerca en el box de la marca italiana.

“Mi carrera como piloto me ha enseñado mucho, desde entonces siento que muchos de mis errores me han servido, No tengo secretos, pero creo que es importante encontrar una buena relación con el piloto, lo que no significa llevarse bien siempre. He tenido una pelea con todos al menos una vez y con alguno incluso fuerte” opina Tardozzi de su trayectoria como piloto.

El Team Manager también opina sobre Lorenzo, el cual confiesa lo difícil que le costo entenderse con el piloto español Jorge Lorenzo, incluso el que mas, y explica: “Me llevó un tiempo entenderme con él; fue el piloto más complicado de gestionar, también fue porque cuando llegó a Ducati ya era cinco veces Campeón del Mundo de MotoGP”.

Tardozzi y Lorenzo hablando en el box en la temporada 2018. Foto: www.insella.it

Ha opinado también sobre el lance que tuvieron Iannone y Dovizioso. “Ese box era el más ‘caliente’ de todos. Dovizioso no era fácil de manejar y hacerle cambiar de opinión a veces es realmente difícil. Es muy buen chico, pero también un poco estúpido” explica Tardozzi. También ha explicado como es Bagnaia y si le costo adaptarse a el; “Es tan tiquismiquis con algunas cosas que tienes que saber qué le molesta para no chocar en ciertas situaciones”.

Hablando de Bagnaia, este año 2023 va a haber una tensión con su compañero Bastianini, pero opina que no le preocupa para nada y que cree que harán buena pareja. “Una mañana bajé a desayunar y les encontré hablando entre ellos, en el almuerzo y la cena estaban en la misma mesa, han entendido que en este momento la colaboración es fundamental para los dos”.

Bagnaia y Bastianini en la presentacion de Ducati MotoGP 2023. Foto: www.dazn.com

Por último y para terminar, le preguntaron por si había por un piloto que le hubiese gustado trabajar y ese es sin duda Valentino Rossi: “No quiero ofender a mis hijos porque todos me dieron una gran satisfacción, pero si tuviera que nombrarlo, sería Valentino Rossi. Se puede dar por sentado, pero creo que es uno de esos corredores que te dan algo extra. Es una persona que siempre se adelantó a su tiempo y que enseñó algo a quienes trabajaron con él, te enriquece. En todos los sentidos, si se me permite bromear”.