Williams presenta su coche para la temporada 2023

La escudería Williams Racing ha sido la tercera en presentar su monoplaza para la temporada 2023, después de Red Bull Racing y Hass. Los ingleses han presentado su nuevo coche en un evento en su página web oficial presentado por el periodista Will Buxton.

La conferencia ha tenido lugar a las 15:00 horas CET y ha tenido una duración de unos veinte minutos.

El coche

El equipo ingles no se ha arriesgado con la nueva piel para su monoplaza y ha continuado con la estética presentada en 2022; un color principal azul de dos tonos, claro y oscuro, y pequeños toques negros y rojos.

Un detalle que se ha podido apreciar en el nuevo coche es en la parte de las llantas. Si se fijan, se puede ver cómo esta nueva livery trae consigo parte del logo de la escudería en los pies en forma de esa "V" de color azul claro.

En la parte de arriba del monoplaza, en la toma de aire, se ve que se añade un nuevo color, el naranja. Este color viene de la mano de su patrocinador Duracell, que al fundirse con el color negro hace el dibujo de una pila.

El alerón trasero es de un color azul oscuro, prácticamente negro. El inicio del alerón delantero es de este mismo color, no obstante se va aclarando hasta llegar al color azul principal del coche, compartiendo espacio con un poco de rojo y un naranja de un patrocinador del cual hablaremos más adelante. El halo es del mismo color azul principal que el alerón delantero

Comparación entre el coche de Williams del 2022 y el de 2023. Fuente: Twitter @F1

Nuevo patrocinador

Uno de los patrocinadores más visibles en el coche es el nuevo patrocinador de la escudería inglesa, la petrolera estadounidense Gulf, a la que se pudo ver el año pasado en la livery del equipo McLaren sacada para el Gran Premio de Mónaco. El logo de este nuevo patrocinador se puede encontrar tanto en el alerón trasero como en el delantero.

Publicidad de Gulf en el alerón delantero. Fuente: williamsf1.com

Caras familiares

Uno de los protagonistas de la presentación ha sido el estadounidense Logan Sargent. El nuevo piloto de la escudería ha hecho acto de presencia con una entrevista en la que contaba su niñez y el cómo había llegado hasta donde estaba ahora. Posteriormente apareció junto con Alex Albon y Will Buxton para realizar otra entrevista.

El ex de Red Bull y el ya más veterano de la escudería, Alex Albon, no se ha perdido esta cita con su escudería y ha comparecido frente a Will Buxton junto a su nuevo compañero Logan Sargent. Frente a la pregunta del periodista de "¿qué piensa el equipo?" refiriéndose al coche de la temporada que viene, el piloto tailandés respondió: "Es difícil saber donde estaremos, pero ya lo veréis, parece mas rápido"

La tricampeona de la W series, Jamie Chadwick, fue otra de las protagonistas del evento al ser piloto probadora de la escudería. La piloto británica participara este año en la Indy NXT con el equipo Andretti.

Las dos jóvenes promesas de la academia de pilotos de Williams que participaran el año que viene en la Fórmula 3, Zack O'sullivan y Ollie Gray, no se perdieron la presentación y hablaron sobre la próxima temporada en la categoría inferior.

A uno que no se ha podido ver durante la transmisión, ha sido al ex ingeniero de Mercedes y nuevo director de Williams James Vowles, no obstante se le pudo ver hablando en la cuenta regresiva de antes de la presentación.

Temporada 2023

Tras una temporada 2022 pasada más por pena que por gloria, quedando últimos consiguiendo tan solo 8 puntos, los fans de la escudería están ansiosos por ver las mejoras y las alegrías que les puede traer su escudería en este nuevo año, eso si, tendrán que esperar hasta el 23 de febrero, fecha en la que comenzaran los test de pretemporada en el circuito de Shakir, Baréin.

No obstante, no será hasta el primer fin de semana de marzo cuando veamos todo el potencial de este nuevo coche en el primer Gran Premio de la temporada 2023 de Fórmula 1, en el Gran Premio de Baréin que tendrá lugar del 3 al 5 de marzo.