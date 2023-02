Augusto Fernández, el rookie más aplicado

A menos de un mes del comienzo de la nueva temporada de MotoGP, varios pilotos y equipos de la Categoría Reina han podido disfrutar de tres días de test, también conocido como Shakedown, en el Circuito Internacional de Sepang. Entre los que más trabajo han tenido por delante durante estas jornadas de preparación han sido Augusto Fernández y el equipo del GasGas Factory Racing Tech3. El mallorquín, reciente Campeón de Moto2 y rookie en esta nueva temporada de MotoGP, ha podido trabajar y conocer un poco más en profundidad el funcionamiento de su moto tras realizar 107 vueltas y finalizar entre la segunda y cuarta posición en la tabla de tiempos.

Las condiciones climatológicas no parecieron ser las más indicadas para esta adaptación, sobre todo durante la primera jornada en la que la lluvia se convirtió en protagonista complicando la salida a pista de los pilotos allí presentes. Pese a ello, los pilotos salieron a pista y rodaron sin llegar a registrar ninguna caída ni problema alguno.

El primer día sería en el que Augusto lograse el segundo mejor crono, con un tiempo de 2:01:331 y 34 vueltas al trazado, justo por detrás del británico Cal Crutchlow. Para la segunda prueba, la situación meteorológica obligó al mallorquín a realizar tan solo 26 vueltas y marcar un tiempo de 2:02:770 que lo colocó en la tercera posición de la tabla. Sin embargo, sería en la tercera y última jornada donde Fernández aprovecharía lo aprendido sobre la GasGas RC16 y la mejora del tiempo para acabar a tan solo seis décimas de Michele Pirro. El piloto probador de Ducati sería de los únicos pilotos en bajar al 1:59, pese a ello, Augusto estuvo bastante cerca de superarle al marcar un 2:00:482, tras 47 vueltas en seco.

Para Augusto, estas jornadas intensas de trabajo le han permitido entender el “por qué está pasando todo, cómo pilotar la moto y todo lo que necesito para ser rápido”. “En primer lugar, estoy feliz de conocer la MotoGP. El equipo ha hecho un buen trabajo y también quiero agradecer el trabajo realizado durante estos tres días”, comentó el piloto mallorquín para MotoGP.com.

Augusto en pista. Foto: GasGas

Pese a que el piloto del Gas Gas ya pudo comprobar la potencia de su nueva moto durante el test realizado en Valencia, estas tres intensas jornadas de Shakedown en Sepang le han permitido conocer, aún así, con mayor profundidad la 1000cc V4 GASGAS. “No cambiamos nada en Valencia, solo fui a pilotar la moto de MotoGP. Ahora comenzamos nuestro trabajo de construir mis motos y sí, hicimos un buen trabajo. También tuvimos tiempo de saber cómo es pilotar en condiciones mojadas ayer, así que esto es también muy bueno. Estamos deseando empezar”, añade.

Con respecto a sus primeras sensaciones antes del parón invernal en Valencia, Augusto ha querido explicar las diferencias encontradas: “La primera prueba en Valencia se trataba simplemente de montar en una moto de MotoGP, sin pensar demasiado en la puesta a punto. No creo que Valencia no haya sido nada, en realidad esto es lo propio para ello. Hemos tenido mucho tiempo para preparar el setting de la moto, podemos trabajar, tenemos tiempo y esto es lo que es. El Shakedown nos permite hacer cambios e ir paso a paso”.

La principal diferencia con la que el piloto de GasGas ha tenido que enfrentarse es al dominio de la moto: “La pista aquí fue más difícil de dominar con la moto de MotoGP que la de Valencia porque es significativamente más ancha y rápida. Esto realmente se destaca en las zonas de frenado, que son mucho más largas que en Moto2. También puedes sentir esta increíble velocidad al final de la recta y la inmensa potencia de frenado que tiene esta moto”.

CONFIANZA PLENA DEL EQUIPO

Álex Merhand, jefe del GasGas Factory Racing Tech3, ha mostrado su confianza en el buen trabajo realizado por el español en estos días: “Lo está haciendo bien, lo único es que el tiempo no ha sido muy bueno. Bueno, hoy sí, pero ayer fue muy cambiante, así que perdimos el poder pilotar largas tandas el primer día. Lo mejor de esto es que todo va bien, y que todo está quedando muy claro: la moto, el pilotaje no ha cambiado mucho de Moto2, así que es bueno de todas formas. El Shakedown para los rookies no es estresante al pensar en hacer una vuelta rápida, solo tienen que pensar en mejorar”.

Junto al trabajo de Augusto, el equipo ha podido contar con el piloto de pruebas de KTM, Dani Pedrosa, quien rodó durante las tres jornadas grandes tandas de pilotaje. De cara al inicio de la temporada, el equipo cuenta con buenas sensaciones y satisfechos con las actualizaciones en invierno que le vuelven a convertir en un equipo competitivo. Hervé Poncharal, propietario del equipo GASGAS Tech3, explicó en una entrevista con SPEEDWEEK.com esta situación: “El equipo de desarrollo ha hecho un gran trabajo. Tenemos un nuevo motor y chasis para probar, junto con un nuevo paquete aerodinámico. En Munderfing también trabajaron diligentemente en electrónica. No quiero parecer arrogante, así que desconfío de hacer predicciones. Nuestra moto es definitivamente mejor que en 2022. Pero debemos ser conscientes de que los paquetes para Ducati, Yamaha, Aprilia y Honda también han mejorado. Veremos dónde estamos de viernes a domingo”.

Para comprobarlo, tendrán que esperar hasta el inicio de la temporada 2023 el 24 de marzo con el Gran Premio de Portugal en el Circuito Internacional do Algarve. El inicio de temporada en el Viejo Continente no serán una complicación para que los pilotos de KTM comiencen con buen paso el año. Tanto Augusto como el equipo GasGas trabajarán por afrontar con el mejor resultado posible este primer fin de semana de carreras. Por su parte, Augusto cuenta con gran experiencia en dicho trazado portugués. Pese a que en la pasada temporada no logró acabar la carrera, por retirada, al igual que en Argentina y Australia, el mallorquín tratará de realizar un buen fin de semana que le permita continuar con las buenas sensaciones de los test y colocarse como el mejor rookie de la temporada, o el más aplicado de la clase.