Jonas Folger: "¿Alguna carrera como Wildcard de KTM? ¡Me encantaría mucho!"

La principal tarea del nuevo piloto probador de Red Bull KTM MotoGP, Jonas Folger, en el shakedown de Sepang fue realizar los tests funcionales en las motos RC16 de Brad Binder, Jack Miller (ambos de Red Bull-KTM) y Pol Espargaró (GASGAS Tech3) y evaluar nuevas piezas. En total, sólo completó 47 vueltas cronometradas en los tres días, sin oportunidad de buscar tiempos con neumáticos nuevos. El bávaro fue atendido por el equipo de Jack Miller el primer día, y por el jefe de equipo del GASGAS de Pol Espargaró, Paul Trevethan, el segundo. "En el shakedown estaban los tres equipos técnicos de Brad, Jack y Pol y corrimos en las motos de esos tres equipos".

Folger ya ha completado tres tests con la KTM RC16 en 2022, dos en Jerez y una en Aragón. En la actual temporada 2023, KTM ha seleccionado los tres circuitos de pruebas de Valencia, Jerez y Misano, por lo que Pedrosa y Folger también podrán probar allí antes del Gran Premio. Pedrosa competirá en Jerez el Gran Premio el 28 de abril con una Wildcard.

Jonas Folger rodando sobre la pista | Foto: MotoGP.com

El director de KTM, Pit Beirer, mencionó en enero que Folger también podría ser recompensado con una inscripción en un Gran Premio como Wildcard y mencionó Sachsenring como posible escenario, porque Jonas obtuvo el 2º puesto allí en 2017, justo detrás de Marc Márquez.

El piloto alemán hizo una entrevista en la página SpeedWeek en la que contestó a varias preguntas muy interesantes:

Así contesta Jonas Folger

Jonas, ¿hasta qué punto deseas participar como wildcard con KTM en la temporada 2023?

(Se ríe). El deseo está ahí. Pero el deseo también es que pruebe aún más y primero conozca mejor la moto. Para llegar a ser rápido y constante y conocer la moto al dedillo. Pero si surge y estoy preparado, por supuesto que me encantaría hacerlo.

Si pudiera elegir cualquier Gran Premio: ¿Dónde le gustaría correr?

Es difícil decirlo. Si quiere centrarse en mi rendimiento como piloto, elegiría uno de nuestros circuitos de pruebas, como Jerez, Misano o Valencia. En otras palabras, una pista en la que hemos probado antes y en la que ya estoy preparado.

No corres en MotoGP desde Aragón en septiembre de 2017 y tuviste que rescindir tu contrato con Tech3 Yamaha por quemaduras. Desde entonces no has sumado ningún punto en el Mundial, ni siquiera en las cuatro carreras disputadas con la Kalex Petronas Moto2 en 2019. ¿Te sientes realmente en forma de nuevo mientras tanto?

Sí, me siento en forma. De 2017 a ahora hubo un largo trecho, claro. Pero es bueno otra vez.

¿No te preocupa que la carga de trabajo y el estrés en las dos sesiones de 40 minutos del viernes o en la qualy de 15 minutos vuelvan a ser demasiado?

No, ¿quieres decir por el rendimiento en el Campeonato del Mundo de Superbike 2021? No, eso tenía otras razones. Eso no tuvo nada que ver con 2017. Pero ya he superado ese tema.

¿Estas actividades continúan a pesar del contrato con KTM?

Sí, tenemos ocho fechas previstas para 2023. Quizá se añadan dos más.

Asi concluyó la entrevista para Speedweek Jonas Folger, que se encuentra preparado y concentrado para los siguientes tests en el cual competirá el piloto alemán.