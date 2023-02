Mercedes cree que Nick de Vries podría marcharse a Red Bull el próximo año

La temporada 2023 de Nyck de Vries será la primera que afrontará el piloto neerlandés a tiempo completo en la Fórmula 1, impresionando en su estreno al puntuar con Williams sustituyendo a Alex Albon. Antes del pistoletazo de salida a la temporada en Sakhir, se publicará el libro “Max & Nick”, escrito por Ivo Pakvis y Stjin Keuris, en el que se analiza el impacto del bicampeón mundial en la categoría y explican cómo ayudó a tener dos pilotos neerlandeses en la cúspide del automovilismo.

Nyck cumplió su sueño al ser campeón de Fórmula E

Además, se describe el camino del ganador de la temporada 2021 del campeonato de Fórmula E, Nyck de Vries, y como aprovechó el trampolín para poder cumplir su sueño. En el libro, los autores charlaron con personas relacionadas en su trayectoria, como el director de ingeniería en pista del equipo Mercedes, Andrew Shovlin, que llega a afirmar que no se sorprendería si ambos acaban como compañeros de escudería en Red Bull tras únicamente una campaña en AlphaTauri.

Nyck de Vries en el E-Prix de Berlín 2021 en el que fue campeón. / Fuente: www.fiaformulae.com

“No tengo dudas de que Nyck tiene la capacidad de ganar carreras si está en el coche y equipo adecuado. Si llega a ser campeón del mundo dependerá sólo de él. Cierto que tiene menos tiempo para lograrlo debido a su edad, pero lo compensa claramente con su experiencia” comenta.

De hecho, confiesa que tenían un acuerdo con el piloto por el que, si no le podían asignar un puesto en Mercedes, podía elegir otra opción, y pueden arrepentirse de ello en Brackley. “No me sorprendería que no pasara mucho tiempo cuando estemos compitiendo contra él en el equipo Red Bull, posiblemente eso pase en el próximo año”.

Pese a ello, meterse en el camino de de Vries al presentarse la oportunidad de fichar por los de Faenza no era una opción para Mercedes según Shovlin, ya que “encajaba muy bien con nosotros, pero no puedes retener a alguien sin su consentimiento”.

“Era el piloto de pruebas y de reserva ideal, si lo hubiéramos podido mantener en el equipo, pero de hacerlo hubiéramos impedido que alguien persiguiera su sueño” comenta. “El título de Fórmula E ha significado mucho para la marca Mercedes, y también ha sido excelente como piloto reserva, de ahí que quisiéramos seguir ayudándole”.

“La posibilidad de que Nyck quiera volver a este equipo dependerá de lo buenos que nos hayamos portado con él estos años, no hay nada que diga que no pilotará un Mercedes algún día dentro de un futuro próximo” asegura Andrew Shovlin.

RedBull, al acecho del piloto neerlandés

El hecho que los jefes de Red Bull se apresuren por hacerse con sus servicios tras su actuación en Monza, llevándose el premio de piloto del día con casi un 25% de los votos de los espectadores no sorprendió en absoluto: “Lo que me pareció más raro es que no hubiera más lucha por sus servicios, solo hicieron una llamada que se basaba en la capacidad, y hubieron detalles políticos que hizo que no consiguiera un asiento en otro lugar”.

Por último, Shovlin comenta que cree que el piloto todavía tiene margen de mejora, “Espero que lo haga bien en AlphaTauri, lo que demostró en Monza lo hizo sin experiencia, nadie es peor con la experiencia, así que solo puede mejorar” concluye el director de ingeniería en pista de Mercedes.