Charles Leclerc ha hablado sobre el rumor sobre su fichaje con Mercedes

Charles Leclerc es el piloto que sentará las bases del futuro de Ferrari tras firmar un gran contrato, ya que el Mónaco es un jugador joven que aún necesita aprender para convertirse en un claro aspirante al título mundial. Sin embargo, después de ver todo el carácter y la integridad que posee después de perder su primera pelea por el título ante Max Verstappen, está claramente listo para luchar por el título.

Eso es al menos lo que intentará para la temporada 2023, ya que corren rumores de que el exmiembro de la academia de Maranello podría fichar por Mercedes. Si bien puede haber sido un simple chisme en el paddock, el propio piloto de Ferrari decidió ignorar los comentarios que lo muestran vistiendo un mono negro de Brackley en la Fórmula 1.

"No tenemos que apresurarnos sé que preocupa que firme por Mercedes, pero para ser sincero, no hay negociaciones en curso. Me siento bien en Ferrari, y se puede sentir lo entusiastas que son los aficionados. Estoy emocionado por la idea de lograr mi sueño y el de todos, que es ganar con Ferrari. Me voy a Bahrein el lunes, y no puedo esperar a estar allí. Tendremos tres días para probar junto con nuestros rivales", dijo el monegasco.

Charles Leclerc pilotará el SF-23 y pasará tres días en el circuito de Sakhir con Carlos Sainz y, como todo el mundo cree, en la primera no hay mucho tiempo para estudiar antes de un partido: "Ya es mi sexto año en la Fórmula 1, así que tres días en cierto modo está bien, aunque para un debutante que llega, no recuerdo cuántos días hice, pero fueron más, y me pareció poco".

"Pienso que, para los novatos, tres no son suficientes, seguro. Para nosotros, está justo en el límite, me gustaría que hubiera uno o dos más, pero supongo que hay otros problemas con tener más jornadas de pruebas", concluyó el piloto.