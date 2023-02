Ducati le dará a Alex Márquez las armas que necesita para luchar por los primeros lugares

Álex Márquez llega al Gresini más que motivado después de un test en Sepang que lo dejó como el noveno más rápido superando a su hermano Marc Marquez por 0.281milesimas y a 0.496 de Luca Marini él más rápido de todo el fin de semana.

El director deportivo, Paolo Ciabatti declaró que Ducati junto al Gresini Racing le darán a Álex la motivación y la moto que necesita para mostrar quien es en verdad. “Después de una época difícil con Honda, el poder disponer de una moto que funciona le va a dar una motivación enorme”, declaró.

En su paso por el Repsol Honda, el 73 únicamente subió al podio en 2 ocasiones; una en el gran premio de Francia y otro en Aragón, ambos con un 2° lugar.

“Este año quedará claro porque Alex es bicampeón del mundo. Creemos que esta moto puede potenciar algunos de sus puntos de fuerza”, comentó Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati.

El menor de los Márquez ha mostrado una gran transición tanto por la ausencia de caídas como por la gran velocidad que ha alcanzado. “Claro que en los malos momentos en Honda me puse en duda. A veces me preguntaba si me había olvidado de pilotar. Pero esos momentos me ayudarán a ser mejor piloto”, añadió.

Uno de los aspectos que en este corto tiempo junto al equipo ha disfrutado más es que toman en cuenta a todos sus pilotos. “Toman en consideración nuestros comentarios. Pasan a vernos cada día y toman notas de lo que decimos”, señaló. Estas declaraciones nos dejan ver un poco la situación que vivió dentro de la marca japonesa y como comienza a poner todo esto en la balanza para trabajar junto al equipo italiano.

El originario de Cervera está listo para afrontar los retos que esta temporada le traerá y se encuentra más que dispuesto a dar batalla por las primeras posiciones.