Aston Martin y Alonso pueden dar la sorpresa en Baréin

Ya terminados los test de pretemporada, la próxima parada del "Gran Circo" de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Baréin, del 3 al 5 de marzo. En este fin de semana se podrán confirmar o desmentir las sensaciones que dieron las escuderías en los test.

La favorita sigue siendo la vigente campeona, Red Bull. Con sus dos pilotos hizo tiempos asombrosos, siendo el del mexicano, Checo Perez, el mejor de las tres sesiones con un 1:30.305. El nuevo monoplaza de los austriacos parece ser tan fiable como el de la temporada pasada, al menos en rendimiento, y todo indica que tiene todas las papeletas de llevarse el campeonato...

No obstante, parece que la escudería británica, Aston Martin, ha dado un paso de gigante de cara a esta temporada. Sus dos pilotos, el reserva Felipe Drugovich y el veterano Fernando Alonso, hicieron unos tiempos muy sorprendentes, en especial el asturiano. Pero no solo los tiempos fueron buenos en "Qualy", a la hora de hacer el programa de tandas largas, el monoplaza dio la sensación de que era muy sólido, realizando muy buenas marcas. Haciendo el "mismo programa" que Ferrari, fueron "ligeramente más rápidos", según palabras del propio Alonso.

Alonso: "El último día hicimos una simulación de carrera, pusimos gasolina para 57 vueltas. Ferrari estaba haciendo el mismo programa que nosotros y fuimos más rápidos"



Vete a tomar por culo pic.twitter.com/t5elqxEgst — Sexin (@Nanosecso) February 27, 2023

Fernando no fue el único que se pronunció, ya que el mismísimo jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, dijo: "parece que han dado un buen paso adelante, parece que el concepto del coche es el bueno y quizás no estén tan lejos, en especial Fernando se ve bien". Las alarmas no saltaron cuando Horner habló bien del equipo, sino cuando al legendario genio de la aerodinámica de la escudería austriaca, Adrian Newey, le preguntaron sobre quienes eran sus rivales de cara a la temporada 2023, y este respondió que estos eran Mercedes, Ferrari y quizás Aston Martin. Pero esto no acaba aquí, ya que el jefe de equipo de Mercedes, Totto Wolff, se ha sumado a la fiesta de elevar el Hype del nuevo equipo de Alonso, ya que comentó: "según nuestro cálculos, el Aston Martin podría quedar segundo".

Alonso probando el coche en Baréin | Fuente: twitter @F1

Finalmente, según fuentes oficiales de la Fórmula 1, el equipo que más tiempo ha ganado respecto a los test del año pasado es Williams, con 2,378 segundos menos, y muy seguido de este estaría la escudería de Alonso con 2.371 ganados. De hecho, la única que ha empeorado ha sido Alpine, con 0.064 segundos más. Cabe recalcar que estos tiempos no representan el rendimiento que tendrán los monoplazas en el fin de semana del Gran Premio, tan solo es una comparación respecto a los test del año pasado. Es por esto que no conviene ilusionarse demasiado, al menos por estos datos.

Las escuderías que más han mejorado | Fuente: Instagram @f1

Internet explota

Tras lo dicho, internet se ha vuelto loco, en especial Twitter. Miles de usuarios twittean todos los días publicaciones relativas a Alonso y Aston Martin, como el famoso "¿Cómo que 33?", el cual se trata de ver el "33", que significa la victoria número 33 del asturiano, en cualquier sitio; o el autodenominado "histeria colectiva" por la cantidad de personas que no aguantan al fin de semana para poder ver si el Aston Martin funciona de verdad, o es simplemente "humo".

Hay ejemplos de estos por todas las redes sociales, y como ya se ha dicho, en especial twitter. El más representativo es @Nanosecso, que, desde hace ya varios meses, y sobre todo esta última semana, publica videos y memes de Alonso y de la escudería británica, alentando a los seguidores del asturiano para que sigan soñando con esa victoria y con ese campeonato tan deseado. Pero no son solo usuarios "anónimos" los que siguen este "juego". Cuentas de instituciones y personas conocidas son también las que se animan, entre ellas, la propia cuenta de DAZN, clubes de futbol como el Osasuna o el Betis y periodistas reconocidos como es Antonio Lobato han publicado tweets en relación a esto.

En conclusión, para ver si es tan solo humo todo esto o si realmente Alonso puede conseguir la 33, habrá que esperar al Gran Premio de Baréin, en el cual se verá la verdadera potencia del AMR23.