Charles Leclerc cree que Sainz estará luchando por el campeonato

Charles Leclerc ve en su compañero de equipo Carlos Sainz en la batalla por las victorias desde el inicio de la temporada en el trazado de Shakir. Si bien recuerda que a inicios de temporada le costó estar cómodo en el F1-75, con el paso de las carreras aumentó su rendimiento acabando mucho mejor de lo iniciado.

Leclerc está más que feliz con la actual relación que tiene con Carlos Sainz, su actual compañero de escudería, ya que además de ser muy competitivos en la pista trabajan muy bien juntos. De cara a esta temporada, el monegasco cree que el madrileño estará en lucha por el campeonato desde la carrera inaugural continuando con el rendimiento que mostró las últimas rondas de la temporada pasada.

“Somos buenos compañeros de equipo y tenemos una muy buena relación. Sabemos trabajar juntos pero no puedo decir que no tengamos una rivalidad deportiva, ya que nos concentramos en dar lo máximo de nosotros una vez nos bajamos la visera. Eso está muy bien y nos compenetramos muy bien tanto dentro como fuera de los circuitos” comenta Leclerc a ‘Beyond The Grid’, el podcast oficial del campeonato.

Charles cree que los dos Ferrari estarán delante desde la primera carrera

“Todos los pilotos de Fórmula 1 saben cómo adaptarse a los diferentes monoplazas. Puede que con el equilibrio tengas diferentes preferencias, te puede gustar más un coche subvirador o sobrevirador. Puede que Carlos sufriera a inicios de la temporada pasada, pero la segunda mitad de temporada fue un piloto muy rápido y estará delante desde principios de temporada, estoy seguro” añade.

Además, Leclerc aplaude el salto de calidad que dio Ferrari la pasada temporada, aunque sabe que no fueron lo suficientemente buenos para ser campeones. La Scuderia debe seguir por lo tanto con su progresión y mejora en todas las áreas, en concreto en fiabilidad y estrategia, puntos más débiles el año pasado.

“En 2022 dimos en conjunto un gran salto de calidad olvidando lo lejos que estábamos las anteriores temporadas. El enfoque de que ser segundos no era suficiente es el correcto y el paso hacia delante fue considerable, pero no llegó a ser suficiente para poder ser campeones del mundo, de ahí que fuésemos tan autocríticos. Por ello, queremos y debemos mejorar en todas las áreas” comenta el piloto monegasco sobre este asunto para concluir.