El GASGAS Tech3 presenta los colores para 2023

Let’s get this party started🎉🏆🏁



2023 is here. The boys are ready, the bikes are looking awesome, it’s time to GET ON THE GAS! #GASGASFactoryRacingTech3 #GetOnTheGas #SprintingInto2023 #MotoGP @polespargaro @Afernandez37 @MotoGP pic.twitter.com/GCoR2MI0gA