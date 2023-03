Gigi Dall’Igna: “El primer puesto es el único lugar al que aspiro”

El actual director general de Ducati Corse, ha dominado lo que viene siendo el campeonato del mundo de MotoGP 2022 con ocho pilotos, con un total de 12 victorias en GP y 16 poles con sus motos Desmosedici. Además ganó el campeonato del mundo de Superbikes por primera vez en once años con el español Álvaro Bautista.

Gigi Dall’Igna dio una entrevista a SpeedWeek en el que no solo se habló de aspectos tecnológicos, sino que también de aspectos humanos. Sus cuatros equipos de MotoGP se están preparando para la última prueba de invierno en Portimão (11 y 12 de marzo).

La entrevista comenzó por lo difícil que fue para el en los primeros años después de su llegada a la marca italiana Ducati: “Por supuesto, no es fácil hasta lograr los resultados deseados. Pero era importante que Ducati mejorara desde 2015. Desde 2017 venimos luchando por buenos resultados cada año”, acabó comentando Dall’Igna del pasado.

"Solo aspiro al 1º puesto"

Sobre como reaccionan los pilotos cuando no consiguen su principal objetivo, el director italiano piensa que es lo mismo para el y para todos: “¿Es lo mismo para todos, incluso para personas como yo? Si no alcanzas tus metas y no obtienes los resultados que deseas, no puedes estar feliz y contento”, opinaba tajante Gigi sobre este tema, pero seguía comentando: “Si eres segundo, tercero o cuarto, no hay diferencia. El único lugar al que aspiro en mi cabeza es el primero. Así es como soy”, así acababa con esa definición sobre sí mismo.

Al director de Ducati le preguntaron sobre quien era más ambicioso entre él y los pilotos y acabó diciendo esto: “Todas las personas involucradas en nuestro proyecto son competitivas, quieren tener éxito.” pero también le hicieron una pregunta muy interesante sobre si conducía una motocicleta, “En la moto soy un turista. Me encanta andar en moto con mi esposa. Fuimos a Grecia, Cerdeña, Sicilia… Pero vendí mi moto cuando nació nuestra primera hija porque no es un juguete familiar ideal”, terminó comentando.

También para acabar le preguntaron por sus compañeros de equipo que le harán relevo en la dirección y el departamento de Ducati y como lo esta viendo: “Por supuesto tenemos a Paolo y Davide por un lado. Están haciendo un buen trabajo y espero que siga haciéndolo en el futuro. Tenemos muchos técnicos tratando de entender los controladores. Todo el mundo hace eso, pero si el conductor comete un error o dice algo incorrecto, y si estamos convencidos de que lo que dijo está mal, entonces lo contradecimos, entonces no estamos de acuerdo con él. Definitivamente no. Tiene que ser así. Porque tenemos los números, tenemos los datos. Necesitamos mejorar el rendimiento, necesitamos ver la realidad y no hacer experimentos extraños.” así terminó la entrevista antes de los últimos test de invierno de los próximos días, el cuál serán las pruebas decisivas antes de comenzar la temporada.