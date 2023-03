Debut de las Moto E de Ducati

El Team Aspar de Moto E tuvo su primer encuentro con sus dos pilotos de esta temporada, Jordi Torres y María Herrera, el pasado lunes en el circuito de Jerez.

Poco antes de tener lugar dicho evento, el piloto ganador del primer Campeonato del Mundo de motos eléctricas concedió una entrevista a PecinoGP en la que se le pudo ver bastante ambicioso y con muchas ganas de subirse a la moto.

Jordi Torres: "Vivo sobre las dos ruedas"

"Me gustan los broad, me gusta el trial, me gusta el karting, vivo sobre las dos ruedas". Así es como se presentaba el piloto de MotoE en la entrevista, donde también comentó que lleva desde los cinco años montando en moto.

"En 2003 cumplía 15 años y era la edad mínima para correr en Supersport y ahí di el salto", comentaba Jordi. "En el mundial de MotoGP hice la mitad del 2011 sustituyendo a Julián Simón, y en 2012 hice lo mismo para el Team Aspar sustituyendo a Toni Elías", añadía el piloto.

"Lo complicado de aquel entonces era que a lo mejor coincidía un fin de semana en el Mundial y otro en el Campeonato de España y aunque la moto era similar, una era Michelin y la otra Dunlop, por lo tanto la condución era totalmente diferente". Así recordaba Torres su inicio afirmando que tenía que adaptarse rápidamente a la moto siendo tan joven y sin saber muy bien los circuitos.

"Fue en 2013 cuando el Team Aspar me ofreció la oportunidad de poder hacer un campeonato completo y ser un piloto mundialista oficial" añadía el campeón de MotoE. De cada año he intentado siempre aprender muchísimo, soy una esponja e intento absorber todo aquello de lo que corro, ya sea en Moto2, Superbikes, MotoGP o MotoE".

Cuando le comentan cómo se siente al conseguir todos sus títulos ahora, después de casi 30 años, Jordi Torres se muestra muy positivo: "Vas acumulando toda la experiencia que luego te lleva a unos buenos resultados, eso no significa que sea mejor ahora al final, sino que se acaban cuadrando todas esas oportunidades para que brille tu talento".

Cuando le preguntan por qué ha cambiado de equipo y ha vuelto al Team Aspar, contesta muy firme asegurando que en dicho equipo tiene muy buenos recuerdos, además asegura que tener como directivo al que fue su mejor excompañero de equipo, Nico Terol, es una oportunidad que no puede dejar escapar ya que le puede apoyar desde otro punto de vista diferente.

En cuanto a la moto, el piloto habla así de ella: "Se asemeja muchísimo más a una moto de MotoGP, de hecho las dimensiones no son para nada pequeñas, es una señora moto", concluía Jordi.