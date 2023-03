Honda busca nuevas vías, Kalex desarrolla un nuevo chasis

No es novedad, que desde aquel triunfante 2019, el Honda Racing Team no está inspirado para crear una nueva moto con piezas novedosas y revolucionarias. La necesidad de los pilotos por tener una motocicleta competitiva, y no por el contrario agresiva y con la que no sientan que pelean continuamente, les ha llevado al punto de inflexión; los resultados no son los esperados, y las creaciones desarrolladas dentro de Honda no están dando sus frutos. Por ello, al encontrarse en un camino cerrado, buscan la ayuda que necesitan en el exterior. Esto deja a Honda en una posición muy expuesta.

El foco del problema de la RC213V se encuentra en el chasis, ya que el motor es lo suficientemente fuerte y potente, pero la moto no tienen tracción. Ello les impide llegar a la velocidad de sus competidores en las rectas, y pierden un tiempo que marca la diferencia. Según anuncia Speedweek.com, Marc Márquez no probará el nuevo chasis Kalex hasta el 1 de Mayo, tras el GP de Jerez.

Marc Márquez, ya en los Test de Valencia de 2022, notó que la moto preparada para 2023, no iba en camino de ser una moto ganadora. El piloto de Cervera, exige novedades y un cambio en HRC, relacionado con su moto. El último invierno, se anunció que Takeo Yokoyama fue destituido, y sustituido así por Ken Kawauchi.

La diferencia de las estructuras europeas cada vez son más grandes con las de Japón. Esto también se ha visto representado durante las jornadas de Test de la pre-temporada 2023. Aunque debemos reconocer que los equipos como Honda o Yamaha, han aprovechado estos días para usarlas como test propios. Probaron así numerosas y novedosas piezas, chasis, etc. Otros equipos, como el Ducati Oficial han utilizado el Test de Portimao como un entrenamiento del FP1, ya que lo tenían todo en orden, y las sensaciones de los pilotos son excepcionales.