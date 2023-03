Álex Márquez: "Estoy deseando llegar a Portimao"

Hace unos días, Alex Márquez tuvo un encuentro con los medios y Estrella Galicia en Madrid, donde fue directo y conciso cuando le realizaban preguntas acerca de su nueva etapa con la Ducati en el equipo Gresini Racing y cuando le preguntaban por su hermano Marc.

Al pequeño de los Márquez se le pudo ver muy positivo y bastante feliz durante la entrevista. Algunas declaraciones que destacar de aquel día es cuando por ejemplo, le preguntan sobre qué sensaciones tiene tras haber finalizado la pretemporada, en la que Álex se mostró muy esperanzador: "Creo que los seis días que he tenido de pretemporada han sido muy productivos, cada día hemos dado un paso adelante y sobretodo el último día en Portimao. Allí dimos un paso importante de calidad, de ritmo, entender la moto es muy importante y nos centramos en mi estilo de pilotaje y que yo le sacara mucho más partido a la moto".

Esta temporada el joven piloto conducirá la Ducati Desmosedici GP22 y así es como la compara con su moto anterior: "La moto es muy diferente, el concepto es muy parecido pero luego cómo se comporta, cómo te da la información, neumático nuevo, neumático usado, es totalmente diferente y también la manera de trabajar".

"Prohibido bajar los brazos"

Álex ha pasado por varias etapas durante su carrera como piloto y cuando le preguntan si desde su inicio en MotoGP en 2020 había habido algún momento donde haya tenido que decirse a sí mismo que estaba prohibido bajar los brazos, Álex se muestra muy sincero: "Sin ir más lejos, el año pasado. Estábamos en una situación muy complicada porque nos faltaban muchas mejoras en la moto y estábamos muy atrás con respecto a nuestros oponentes pero cuando firmas con otra marca te cortan como un poco más el grifo, te dejan lo que tienes hasta el final, y es ahí donde cuesta encontrar la motivación pero piensas y dices va, esto de cara al futuro me va a ayudar, me va a aportar mucho de madurez y de no bajar los brazos".

Durante la entrevista, no faltaron preguntas en relación con su hermano Marc, una de ellas es cómo ha visto a su hermano durante la pretemporada: "Bien, sobretodo más feliz, después de su cuarta operación, el año pasado ya lo vimos algo mejor pero sobretodo ya se ha podido recuperar este invierno bien y lo he visto mejor, sin dolor, más feliz en su momento personal y también sobretodo encima de la moto. Ha podido hacer más lo que quería encima de ella y es ahí donde a él lo he visto bien", afirmaba Álex.

Al finalizar la entrevista le preguntaron sobre las expectativas que tiene para esta temporada y hasta dónde puede llegar con la Ducati, donde se pudo ver a un Álex muy ilusionado y con muchas ganas de empezar: "Estoy deseando llegar a Portimao, es el primer gran premio, es un circuito favorable para mí y empezar bien la temporada es importante para coger una buena carrerilla y a partir de ahí veremos", concluía el joven piloto del equipo Gresini.