Pecco Bagnaia, primer doblete con dos victorias consecutivas

Pecco Bagnaia ha ganado un atípico Gran Premio de Portugal de MotoGP . Atípico porque es el primer con carrera doble de la historia, y se ha salido con un doblete de Bagnaia . Pero también atípico porque una maniobra vergonzosa de Marc Márquez se ha cargado la carrera en las primeras vueltas.

¡NUEVA TEMPORADA! ¡MISMO PECCO QUE EN 2022! 🔥



¡Qué forma de estrenar el '1' en su Ducati! ¡A ver quién lo baja de ahí arriba! 🤯



Final tremendo con Viñales y Bezzecchi en podio y Zarco cuarto después de su pasada a Álex Márquez #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/eU22qzygOC — DAZN España (@DAZN_ES) 26 de marzo de 2023

Márquez ha tirado al suelo a Miguel Oliveira , dando un golpe que puede lesionar de gravedad al portugués, y ha sacado de pista a Jorge Martín . Al final Maverick Viñales ha sido el único rival de Bagnaia , pero se ha tenido que conformar con la segunda posición, mientras que Marco Bezzecchi ha obtenido la tercera plaza.

Marc Márquez podría contar con una fractura tras su incidente con Oliveira

En la salida Miguel Oliveira se encontró a todos soltando los frenos y tomando la delantera por delante de Jorge Martín . Marc Márquez tuvo más problemas en la salida y Maverick Viñales recuperó algunas posiciones pero se topó con un Márquez agresivo y perdió tiempo.

En el segundo paso por meta Bagnaia pasó a Martín , mientras que Fabio Quartararo volvió a perder posiciones en la primera vuelta. Y entonces llegó el incidente de Marc Márquez , que soltó frenos sin pensar en nadie, se llevó por delante a Oliveira y sacó de pista a Martín .

El sentimiento por la victoria era ver si Maverick Viñales podría ser el rival de Bagnaia . Porque era el único enemigo que le quedó al campeón tras el destierro de Márquez . Jorge Martín cayó al 13. En la carrera por el podio, Marco Bezzecchi fue tercero, pero estuvo muy cerca de Alex Márquez .

Poco a poco parecía que Viñales no iba a poder responder a un Bagnaia que en la segunda mitad de la carrera era capaz de mantener su ritmo. La emoción iba a estar en la lucha por el podio, donde también Brad Binder se sumaba al trío. Y Viñales no podía descuidarse demasiado, porque no tenía hecho el segundo puesto .

Aleix Espargaró y Fabio Quartararo , dos teóricos aspirantes al título, estaban bastante, rodando en la octava y décima posición respectivamente. Las KTM empezaban a reaccionar, superando al pequeño de los Márquez para evitar que Bezzecchi se escapara en solitario a por el podio.

Caída de Jorge Martín mientras venía forzando para recuperar las posiciones perdidas en el golpe de Márquez. También Luca Marini se iba al suelo, mientras que Aleix Espargaró ya contactaba con el grupo de la cuarta posición, pasando incluso a Johann Zarco . Quartararo también comenzaba a pegarse a ellos.

Raúl Fernández también se caía, quedando solo trece pilotos ya en la carrera. Definitivamente Bezzecchi se había escapado en la batalla por el podio, así que la única emoción quedó en el grupo que peleaba por la cuarta posición. Increíble la pasada de Zarco sobre Márquez en el último sector para acabar cuarto.