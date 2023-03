Marc Márquez será baja en Argentina

Ayer dentro del marco del Gran Premio de Portugal, durante la carrera, el ocho veces campeón del mundo protagonizó un accidente polémico en el que colisionó contra Jorge Martín y el portugués Miguel Oliveira. Al levantarse de esa caída se le vio como cojeaba un poco, aunque después de su visita al Centro Médico, apareció ante las cámaras con el brazo derecho inmovilizado.

Polémico choque con Martín y Oliveira

Sin duda uno de los momentos del domingo fue ese accidente provocado por Márquez en el que se llevó por delante a Oliveira tras chocar con Martín. Afortunadamente, Martín pudo continuar en carrera hasta que volvió a caer por el dolor provocado en el choque. El portugués no tuvo esa suerte y fue arrollado por el error de Márquez.

Márquez fue duramente criticado y abucheado por la afición portuguesa tras provocar esa caída con Oliveira, el piloto local. Rápidamente, el español fue a interesarse por el estado de su rival, visiblemente dolorido, también a disculparse con el equipo y la afición.

Poco después, el equipo confirmó que Miguel padece una contusión sin fractura en la pierna derecha. A pesar de eso, es declarado apto para la próxima carrera.

Dirección de carrera sacó un comunicado penalizando al piloto con una doble long lap para el próximo Gran Premio.

Duras palabras para Márquez

"Al final salgo a pista y prefiero tenerlo delante porque sé que si no voy a recibir un golpe" Estas eran las duras declaraciones de Jorge Martín, notablemente enfadado ante los micrófonos de DAZN. El español descargó todo su enfado dando estas declaraciones contra Marc: "Es una pena, espero que dirección de carrera, sobre todo haga algo, no sé si es conmigo, o qué pasa, pero ya me pasó hace dos años con él. La primera vez me tiró, ahora me vuelve a tirar, la primera vuelta también he tenido que levantar la moto. Estoy cansado ya de esto, así que espero que se haga algo y se solucione este tema".

Oliveira, que casualmente fue el más afectado en este accidente, se mostró frustrado pero mucho más calmado en sus declaraciones: "Sé que no lo hizo a propósito. Pero era un mal sitio para intentar adelantar".

Más tarde, Márquez publicó un comunicado en sus redes sociales: "En primer lugar, quiero decir que lo siento mucho por Oliveira, su equipo y la afición portuguesa porque era su carrera. Cometí un gran error hoy, por supuesto que no era mi intención que esto sucediera, mi intención ni siquiera era adelantar a Martín en ese punto, pero tenía un bloqueo masivo con el tren delantero".

"Tal vez el frente duro no estaba completamente a la temperatura, solté los frenos y la moto entró. Evité a Martín, pero choqué con Oliveira. Inmediatamente, me acerqué a Miguel y luego en el Centro Médico fui a ver cómo estaba, afortunadamente parece que está bien y eso es lo más importante. Por mi parte tengo algo de dolor en la mano derecha y en la rodilla, pero esto no es tan importante en este momento. Acepto y respeto totalmente la penalización de la doble long lap durante el GP de Argentina porque cometí un error."

Otra vez en quirófano

Recordemos que durante los dos últimos años ha sido operado hasta cuatro veces por su lesión en el brazo. Incluso operándose la última vez en el estado de Minnesota en Estados Unidos, más concretamente en la Clínica Mayo con el doctor Joaquín Sánchez Sotelo. Operación arriesgada que fue todo un éxito que permitió a Marc recuperar su condición física.

Finalmente al llegar al Hospital Ruber Internacional de Madrid, se le diagnosticó una fractura intraarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha. Se sometió inmediatamente a una operación en donde se le realizó una reducción cerrada de la fractura y fijación interna de la misma con dos tornillos.