Fernando Alonso reconoce que el Aston Martin va mejor de lo esperado

Fernando Alonso y Aston Martin llegan a Albert Park, Australia, sede del tercer episodio de una larga temporada de Fórmula 1 que culminará a finales de noviembre en Abu Dhabi con la moral por las nubes. Y en la jornada previa a los primeros entrenos libres, el asturiano quiso mantener los pies en el suelo pese al optimismo que muestra buena parte del equipo.

“Estamos extremadamente contentos con el rendimiento de nuestro coche” comentaba el propio Fernando aunque no asegura que ese rendimiento siga en el trazado urbano de Australia “Tendremos que esperar y ver”. Tras esta carrera, el campeonato afrontará un parón sin carreras de casi un mes, debido a la cancelación del GP de China que no ha sido sustituido, en el que el equipo inglés podrá evaluar su velocidad punta para hacer determinados ajustes de cara a las próximas rondas del calendario.

Fernando está ansioso por ver como quedará ordenada la parrilla tras el paquete de actualizaciones, a lo que comenta que “a partir de Bakú e Imola veremos a los diversos equipos traer nuevas piezas y eso puede hacer que cambie la competitividad de cada uno. Así que veremos por ese momento, y esperemos poder seguir manteniendo nuestro buen ritmo”.

Aston Martin está motivado de cara a la cuarta carrera del campeonato, asegurando que “nuestra autoconfianza está a un buen nivel antes de Australia. Tengo mucha confianza, pero los monoplazas cambiarán en breve con los desarrollos, así que debemos mantener ese ritmo”.

Fernando tenía entre ceja y ceja conseguir su podio número 100, que logró en la carrera anterior, tras una sublime actuación del equipo a la hora de reclamar el podio que en un primer momento se lo arrebataron los comisarios al, según ellos, cumplir mal una penalización en boxes, comentando hace unas semanas que “sería bonito alcanzar esa cifra, pero durante el campeonato no estás tan pendiente de los números, y sólo piensas en el próximo fin de semana. Así que lo dicho, vamos semana a semana y esperamos tener un buen fin de semana”.

El bicampeón en 2005 y 2006 restó importancia a la anécdota de lo ocurrido al obtener un final feliz, “No fue lo ideal, pero no fue frustrante del todo ya que de todas formas estuve en la ceremonia del podio. El trofeo está en la fábrica, y pese a que no lo he ido a ver todavía, no pasa nada”.

Para evitar inconvenientes como el pasado con Alonso, la Fórmula 1 estrena en Albert Park cajas de parrilla más grandes, con lo que pretende evitar penalizaciones como las sufridas por el propio Alonso en Yeda o la de Ocon en Bahrein.

Alonso, para acabar, comenta sobre este último asunto que “la línea central no ayudará porque miras a los lados al acercarte al cajón, y no al frente, pero esos 20 centímetros adicionales ayudarán en determinadas pistas como Mónaco o Imola, en la que la recta de meta no es totalmente recta. Nadie quiere penalizar así y la FIA tampoco quiere imponer esas sanciones, porque sabe que a menos que te adelantes demasiado no hay ventaja, así que esperemos que eso sea diferente a partir de ahora”, finaliza el asturiano.