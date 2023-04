Aleix Espargaró: "Es realmente difícil la moto"

Recodamos con claridad, que hace justo un año, llegó la primera victoria de Aleix Espargaró y Aprilia en la categoría reina. Pero, esto no es suficiente, deben reafirmar sus sensaciones. Explica ante los micros de Dazn: “Por mucho que al llegar aquí todo el mundo te recuerde que ganaste el año pasado, incluso uno mismo llega como un poco confiado, y también con un extra de presión sabiendo que debes hacerlo bien. Pero siempre es bueno confirmarlo. Hay mucho nivel en la parrilla, mucha igualdad y es difícil. La verdad que me he encontrado cómodo”. Como dice Aleix, las evoluciones cada vez van a más, y y la igualdad y competitividad crece, por ello, la presión y el nivel de los pilotos también lo hace.

No es oro todo lo que reluce

Aunque todas las piezas estén encajando y Aprilia esté recolectando buenos resultados, no todo es un sendero directo al triunfo. Sobre la moto, Aleix apunta: “Es una pista que tiene curvas muy rápidas de dejar el freno delantero a velocidades altas. A mí, cuando tienes que pararla a cero y arrancar otra vez, no me gusta el reparto de pesos de la moto. No consigo cargar bien y tener tracción. En cambio, cuando sueltas el freno y puedes hacer paso por curva la moto funciona bien. Si te soy sincero, no es que vayamos muy cómodos. En Portimao la moto era mucho más fácil y mas divertida de conducir”. No todo es lo que parece, realmente explica que en este día se han estado "peleando" con la moto, y al final han conseguido muy buenos resultados pero no de forma sencilla.

De hecho, declara sobre su máquina: “es realmente difícil la moto, pero competitiva”.

En cuanto, a la carrera sprint del sábado, Espargaró explica: “tengo buen ritmo, tengo que mejorar el segundo parcial, es lo único donde tengo que mejorar un poco. Pero me encuentro cómodo (…) hay que ir poco a poco”. El nuevo formato del fin de semana, con las nuevas sprint races, obliga a los pilotos a estar en continua tensión desde el viernes, ya que todos los minutos cuentan y deben ser aprovechados.