Tercer podio de Alonso en un caótico Gran Premio de Australia

Once campeonatos del mundo en un mismo podio. Max Verstappen ha vuelto a demostrar por qué él y Red Bull son los vigentes campeones del mundo. El neerlandés dominó toda la carrera, de principio a fin, y logró así su primera victoria en Australia.

El top tres lo completaron un Lewis Hamilton que estuvo rapidísimo durante todo el fin de semana y un Fernando Alonso que repite podio por tercera vez consecutiva en esta temporada.

El top 10 de Australia | Fuente: Twitter @F1

El asturiano salía en una cuarta posición, que supo a poco tras ver el potencial que tenían, tanto él, cómo el monoplaza. Aun así, fue un buen puesto para empezar. La carrera comenzó con una salida bastante buena del piloto español, que no pudo sacarle provecho, ya que se quedó en la quinta posición tras ser superado por Carlos Sainz. Alonso se benefició del Safety Car que posteriormente se convertiría en bandera roja, ya que ganó las posiciones Russell y de Sainz, colocándose así en la tercera posición. Al relanzarse la carrera "Magic" estuvo dando caza constantemente al heptacampeón del mundo y viejo compañero y rival, Lewis Hamilton.

Alonso y Hamilton después de la carrera | Fuente: Getty Images

A falta de cuatro vueltas, cuando ya todos tenían clara las posiciones en las que iban a quedar, una bandera roja provocada por Magnussen trastocó todos los planes. En la relanzada, Alonso hizo una salida espectacular, estando a punto de adelantar a Hamilton, pero cuando le iba a hacer el "lacito", se encontró con Carlos Sainz, el cual se pasó de frenada y le dio un toque en el monoplaza, provocando que el asturiano se fuese a la última posición y parando la carrera. El bicampeón no solo estuvo rápido en su monoplaza, sino también mentalmente. Nada más recibir el toque les dijo a sus ingenieros que si se paraba la carrera en una relanzada antes de acabar el primer sector, las posiciones de salida no variaban. Es por esto que cuando reanudaron el Gran Premio salió en tercera posición. La carrera terminó y Fernando Alonso pudo saborear por tercera vez consecutiva el sabor del champán vestido de verde.

Esta radio es cátedra absoluta.pic.twitter.com/naaxnNoZ2i — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) April 2, 2023

Su compañero de equipo, Lance Stroll, no estuvo nada mal en Australia. Pese a tener un toque en salida en la que mandó a Leclerc a la grava, su coche no fue dañado y pudo seguir compitiendo sin problemas. El canadiense adelantó a lo largo de la carrera y consiguió un excelente cuarto puesto, su mejor posición de la temporada.

Cuando fue a declarar a la prensa, "Magic" aseguro que fue "un domingo redondo", ya que los Aston Martin quedaron 3-4, una posición inimaginable hace unos meses.

Alonso en el podio | Fuente: Twitter @AstonMartinF1

Safety Car en pista

Cuatro veces salió el coche de seguridad en el Gran Premio de Australia. El primero fue en la curva tres de la primera vuelta, tras una colisión entre Leclerc y Stroll. El monegasco intentó dar la curva y se encontró con en alerón delantero del canadiense. Es por esto que se fue hasta la grava y se quedó allí. El de Ferrari se retiró de la carrera, mientras que el de Aston Martin siguió sin problemas. Según palabras del propio Leclerc: "No culpo a Lance, fue un incidente de carrera".

En la vuelta siete, cuando a Alex Albon se le fue el monoplaza y chocó contra el muro de la curva siete, dirección de carrera decidió sacar el "Safety" a pista. Es por esto que pilotos como Sainz y Russell pararon para poner gomas duras e intentar hacer una estrategia diferente, con la mala suerte de que ese coche de seguridad se convirtió en una bandera roja.

Safety Car en el Gran Premio de Arabia Saudí | Fuente: Getty Images

En la vuelta 18, el motor del piloto de Mercedes, George Russell, no dio más de sí y se puso en llamas, poniendo así fin a un fin de semana brillante del británico. Tras esto, los comisarios decidieron sacar el Virtual Safety Car.

A escasas cuatro vueltas del final de carrera, Magnussen tocó muro, desprendiendo muchos escombros a pista que provocaron que se sacase el último coche de seguridad de carrera, que posteriormente se convertiría en una bandera roja que pareció no contentar a ningún piloto.

Colisión en la primera curva de la relanzada | Fuente: Getty Images

Finalmente, tras la relanzada hubo un caos total de primera curva y se sacó otra bandera roja. La carrera se reanudó y finalizó sin adelantamientos.

Mercedes, las dos caras de la misma moneda

Mercedes ha tenido un fin de semana para enmarcar. Tras estar en los libres quejándose del rendimiento del monoplaza, en la clasificación fue otro cuento. Lograron clasificar 2º y 3º. En la carrera parecía que podían seguir con este resultado, hasta que una bandera roja provocó que la estrategia de George Russell se fuese a pique, ya que el piloto británico acababa de parar para cambiar de gomas. Tras la relanzada de la carrera, la mala suerte de Russell tocó fondo, ya que el motor de su monoplaza se puso en llamas, provocando que se tuviese que retirar.

Lewis Hamilton en el podio de Australia | Fuente: Getty Images

En la otra cara de la moneda está Lewis Hamilton, que puso un broche de oro al fin de semana, consiguiendo una segunda posición que añoraba el británico. El siete veces campeón del mundo se quejó en numerosas ocasiones del estado de sus ruedas, y dejo otra radio para la historia: "Alonso is pretty quick". Hamilton estuvo en un tira y afloja con Alonso durante las 58 vueltas, acercándose y alejándose, estando a un segundo y medio de distancia la mayoría de la carrera. Al finalizarla, los dos pilotos se tiraron flores en frente de la prensa.

Verstappen compite solo

Otro fin de semana más en el que el bicampeón del mundo demuestra que no tiene rivales esta temporada. Empezó la carrera con una mala salida, siendo adelantado por los Mercedes. El neerlandés consiguió remontar hasta llegar a la altura del líder, Lewis Hamilton, al cual le pasó de una manera impresionante, y en media vuelta le sacó más de un segundo. A partir de ahí, el bicampeón no tuvo más problemas a lo largo de la carrera, pese a las banderas rojas y Safety Cars siguió primero todo el tiempo. Llegó a la bandera de meta y pudo subirse al escalón más alto del podio por segunda vez en esta temporada.

Su compañero, Checo Pérez, enseñó lo que significa "salvar los muebles". Pese a un problema en la clasificación, Pérez consiguió acabar en una quinta posición que sabe a podio. Finalmente, fue elegido como piloto del día por los aficionados.

Max Verstappen | Fuente: Getty Images

Ferrari no levanta cabeza

Mal día para la escudería italiana. En la primera vuelta de la carrera, Lance Stroll y Charles Leclerc tuvieron un encontronazo, y este último se quedó en la grava y tuvo que retirarse por segunda vez en tres carreras. Esta acción no fue investigada y se clasificó como incidente de carrera.

Carlos Sainz estuvo brillante durante el domingo, con una salida adelantando posiciones se le veía con confianza y parecía que podían luchar por podio. No obstante, por culpa de la bandera roja perdió varios puestos y tuvo que remontarlos haciendo adelantamientos dignos de un piloto de Ferrari. Pero el destino no le dejó acabar la carrera con buen sabor de boca y, en la relanzada de la bandera roja provocada por Kevin Magnussen, se pasó de frenada y ocurrió el ya mencionado toque con Alonso. Dirección de carrera le penalizó con cinco segundos, que se tradujeron en pasar de ser cuarto a ser decimosegundo y quedarse fuera de los puntos. Al acabar la sesión, el madrileño fue a comparecer ante los medios, pero no comento nada ya que prefería "no hablar" en ese momento.

El coche de Leclerc siendo retirado | Fuente: Getty Images

El resto de la parrilla

Y no se puede hablar de este Gran Premio sin hablar del desastre de los Alpine. Gasly realizó una carrera excelente, pero en la segunda relanzada de la carrera se echó por tierra todo su esfuerzo. Los dos compañeros de equipo, los franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon, colisionaron entre ellos, destrozando así el coche y sin la oportunidad de volver a salir a pista. Ninguno de ellos puntuó.

Alex Albon empezó el Gran Premio con una salida muy buena, pero tras unas vueltas tuvo un error e impactó contra un muro.

Los Mclaren por fin consiguieron puntuar, un sexto puesto para Lando Norris y un octavo para el héroe local, el australiano Oscar Piastri.

Ahora toca esperar casi un mes hasta el siguiente Gran Premio, el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, del 28 al 20 de abril.