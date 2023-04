Stefan Bradl podría participar en el Gran Premio de las Américas

El Repsol Honda Team no ha comenzado esta temporada como lo habían planeado, y es que tras finalizar la primera fecha sus dos pilotos se encuentra hospitalizados tras lesionarse en el Gran Premio de Portimao. Tanto Marc Márquez como Joan Mir ya se han perdido el GP de Argentina y aún no es seguro que puedan participar en Texas.

Por este motivo, Stefan Bradl todavía no sabe si tendrá que sustituir a alguno de los pilotos de Honda. Por su parte, Jonas Folger pilotará en el Gran Premios de las Américas para GASGAS.

Bradl participó como comentador en ServusTV para el Gran Premio de Portugal. Vivió en directo la caída de Márquez y asimismo, ya pudo intuir que Joan Mir también pudiera haberse ilusionado.

¿Estará Bradl en el GP de las Américas?

Tras la ausencia de ambos en Argentina, la incógnita está ahora en saber si el piloto de pruebas tendrá que sustituir a alguno de los pilotos Honda.

“Llegué al punto más bajo cuando ya no hay nadie en la salida. Vi caer a Joan Mir en la primera vuelta del sprint; fue tocado por un oponente, pero no mal ni a propósito. Luego se cayó y se golpeó gravemente la cabeza y el cuello. No sé más que eso”, comentó Stefan Bradl lo sucedido en el autódromo de Termas de Río Hondo.

Acerca de los aspectos técnicos, tanto el Repsol Honda Team como el LCR Honda se encuentran en un nivel de desarrollo técnico similar. De hecho, Alex Rins, piloto del LCR, comentó tras el GP de Argentina que tuvo “que montar el chasis nuevo porque estaba preparado para la lluvia. Si hubiera podido elegir libremente, habría disputado la carrera con el chasis viejo".

Aunque todavía no es segura su participación, Bradl viajará hasta Texas porque los días 10 y 11 de Abril, justo antes de la celebración del Gran Premio, el alemán tendrá la oportunidad de probar el nuevo chasis de Kalex, que probablemente luego será enviado a Japón para terminar de ajustar todos los detalles técnicos y que los cuatro pilotos Honda puedan utilizarlo en el Gran Premio de Jerez el 30 de Abril.

"Definitivamente volaré a Texas porque estaré trabajando allí para ServusTV. Está previsto que vuele de Alemania a Texas el 13 de abril. Pero si voy a ser utilizado allí como conductor de respaldo para Honda, tendré que viajar directamente de España a Texas. Por precaución, Honda ya ha solicitado esta conexión... Pero por supuesto esperaremos a ver cómo se desarrolla la situación con Marc y Joan esta semana y cómo evoluciona el estado de salud de los dos”, detalló el piloto probador de Honda sobre su presencia en el Circuito de las Américas.

“Según mi nivel de información, que he recopilado, definitivamente Joan volverá a competir en el GP de Estados Unidos. No creo que sus lesiones sean lo suficientemente graves como para que tenga que perderse Texas. Y con Marc también tengo buenas sensaciones de que estará en la salida de América”, continuó diciendo Bradl.

¿Jonas Folger al GASGAS?

Además de su posible intervención, también hay posibilidades de ver a otro piloto alemán en pista, algo que no sucedía en MotoGP desde el año 2002, porque Jonas Folger podría competir para el GASGAS Factory Racing Tech3.

"En cualquier caso, podríamos ver a dos pilotos alemanes de MotoGP en la parrilla de salida por primera vez en el GP de Jerez. Debido a que lo más probable es que Jonas vuelva a conducir allí para GASGAS, estaré allí con el Honda Test Team como piloto invitado”, comentó Stefan Bradl para finalizar.