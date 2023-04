Rueda de Prensa GP Américas 2023

Los pilotos de la categoría reina daban sus sensaciones y como se sentían de cara al Gran Premio de las Américas.

Bezzecchi

Tras ganar el anterior Gran Premio y convertirse en lider actual de MotoGP, se le ha visto feliz y contento tras su gran nivel demostrado, llega a Austin con nueve puntos de ventaja al frente de la general, el italiano comentó haber visto mucha veces su carrera pasada en la que se alzó con la victoria.

Marco Bezzecchi comenta como son sus sensaciones a dia de hoy tras ponerse lider de la general y ganar esa carrera en mojado: “Ha sido una semana particular para mí y fue una gran sensación regresar a casa después de ganar y ver todo el cariño de mi gente. Es algo que no me esperaba, la verdad, pero fue fantástico. Me siento bien y contento”.

También comentó un poco por encima el mensaje del equipo en el que le mostraban que manteniese la calma: ”Me han dicho que tengo que mantener los pies sobre la tierra. Mi padre y todo el mundo en el equipo es lo que me ha trasladado, pero también coincide eso con que es justo lo que yo pienso. Estamos todos en la misma onda de pensamiento. Siendo honestos, es demasiado temprano para pensar en el campeonato, así que no pienso en ello”.

Por último habló de como ve el nuevo formato y que piensa sobre ello: “Honestamente, me gusta. Es distinto a lo de antes, pero es algo a lo que nos vamos acostumbrando y me resulta agradable. La carrera al esprint es algo difícil de aprender, porque comparado con la carrera larga requiere un enfoque distinto, pero al mismo tiempo es divertido, y difícil”.

Bagnaia

El campeón del mundo de MotoGP daba declaraciones de cara a este fin de semana, y de como se siente mentalmente después de esa dura caída en tierras argentinas: "Ahora, Termas queda atrás y hay que centrarse en lo que tenemos por delante. Esta bien no tomar riesgos, pero estaba segundo y era la primera vez que era tan competitivo en mojado, solo pensaba en abrir la ventaja con Alex Márquez (que iba tercero) sin tomar riesgos, pero por lo que sea me fui al suelo. Ahora pasamos pantalla, Austin es uno de los circuitos más exigentes del calendario pero este año creo que nos vamos a sentir más preparados".

Le preguntaron por sus rivales y amigos de la Academy VR46, el cuál estan demostrando un gran ritmo y con opciones de pelear el título y ponerselo difícil: "La pelea más limpia que podemos tener es la que libramos aquí, en casa es todo más 'sucio', peleamos mucho más, es fantástico que sea así y ver a los pilotos de la Academy en MotoGP, ganando sus primeras carreras y podios, es un gran momento para todos los pilotos de la Academy, estamos creciendo mucho y hemos dado un gran paso adelante. Somos inteligentes y sabemos que si trabajamos juntos podemos estar delante en MotoGP, todo queda entre nosotros, no debemos ser tontos y tener peleas limpias".

"It's too early to make a list of contenders" - @PeccoBagnaia



Can Bezzecchi be considered a threat? The #1 answers

Por último acabó respondiendo sobre las ausencias de dos grandes rivales como Marc Márquez y su compañero Enea Bastianini: "Sinceramente, Marc era uno de los hombres a batir aquí este año, y Enea también, pero es difícil saberlo, el nivel de la Honda no es el mismo que tenían hace unos años y todos hemos avanzado mucho. Seguro que Marc hubiera estado aquí para luchar, por su forma de interpretar este circuito, igual que Enea, van una décimas más rápido en la parte final de la carrera. Tenemos dos contendientes menos pero el nivel de los que estamos aquí es muy alto”.

Zarco

El piloto francés, acabó segundo en la carrera del domingo en el anterior GP de Argentina y subió hasta la tercera posición en la tabla general. Se marcó una increible remontada el de Pramac-Ducati en terreno mojado, algo que se le da a Zarco de maravilla.

"Estoy muy contento con el inicio de la temporada, las dos carreras del domingo he funcionado muy bien y las del sábado me valen mucho para preparar la del día siguiente, llegué muy concentrado y las condiciones en Termas eran ideales, esperaba ganar pero Marco Bezzecchi fue demasiado rápido al principio y tuve que recuperar mucho tiempo perdido. Austin es complicado, el año pasado me costó ser constante, si logramos serlo podemos hacer buenas cosas".

Zarco no piensa ir a la ligera y tampoco quiere arriesgarse, mantener la calma y estar concetrado es lo principal añadía: "Aun tengo que ir avanzando, estoy en una buena posición y si salgo de aquí con más puntos, mejor, si pierdo posiciones no será tan dramático porque quedarán 36 carreras por delante, es pronto para preguntarse si vamos a arriesgar o no".

Álex Márquez

El piloto español llega a este trazado del GP de las Américas en la cuarta posición de la general y siendo el mejor de los restantes españoles. Se mostraba preocupado por su hermano Marc, que aún no vuelve a las carreras, pero se mostraba confiado y con opciones de hacer podio con la Ducati esta semana. Y esta muy contento del nivel que esta dando en el equipo Gresini: “La verdad es que estoy muy contento con el nivel que estamos mostrando y es mucho mejor de lo que podía imaginarme antes de arrancar la temporada con Ducati en el equipo Gresini, pero tenemos que ser realistas. Empezar así está muy bien, para el equipo y para mí, porque vengo de dos años difíciles, especialmente el anterior. Arrancar así, a nivel de confianza y motivación es algo muy positivo”.

Sobre la ausencia de su hermano Marc y sus opciones de cara a este fin de semana, añadía lo siguiente: “Es cierto que Marc no está aquí y también que, de estar él, sólo tienes el 50% de posibilidades de ganar. Con él en casa a lo mejor tenemos un 85% de posibilidades de ganar, pero no sé lo que va a pasar porque es un nuevo circuito para mí con esta moto. Vamos a tratar de dar el máximo y de ser sólidos. ¿Ganar? Por qué no, pero tenemos que ser realistas”.

Oliveira

El portugués regresa después esa lesión tras ser arrollado por Marc Márquez en el GP de Portugal. No pudo estar presente en Termas, pero le ha dado tiempo llegar a Austin, del tema Marc no se quiso pronunciar ni atacó al de Cervera.

"La lesión fue en un par de tendones en la cadera. No podía subirme a la moto sin dolor. El viaje a Argentina era muy largo y tuve mucho dolor durante tres días. Fue una decisión dura. Fue una pena que fueran carreras seguidas. De lo contrario, podía haber ido. Me siendo agradecido por no haber tenido grandes lesiones” comentaba un poco sobre su reciente lesión.

"I'm grateful for not having any major injuries" - Miguel Oliveira



After being cleared to race this weekend, the Portuguese expands on his recovery from his tendon injury

Sobre las sensaciones y expectativas al fin de semana añadió: "Portimao era un circuito que se adaptaba más a mi estilo. Aquí tendré más dificultades a final de recta, donde no me siento tan cómodo. Espero reanudar mi temporada y sumar puntos. Lo tendré que ver mañana. Tengo que descubrirlo. No veo ninguna razón por la que las Aprilia no puedan ser competitivas".