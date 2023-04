Valentino Rossi: "Las redes sociales tienen la culpa"

Ahora que Valentino Rossi no está activo en MotoGP, puede ver las carreras por televisión en su tiempo libre. También puedes ver lo que están haciendo los estudiantes de VR46 Riders Academy en MotoGP. Eso no es poca cosa, especialmente los pupilos del Mooney VR46 que están luchando por los puestos de la cabeza. Tavullia está orgullosa de sus logros, pero también un poco nostálgica.

"En MotoGP tenemos muchos pilotos fuertes, Bagnaia podría convertirse en un arrasador», comenzó Rossi. «Después de mí, el motociclismo volvió a ser lo que era antes de mí: un deporte para aficionados. De alguna manera y por alguna razón había conseguido darlo a conocer a las abuelas y a los niños pequeños. Sinceramente, no sé por qué, quizá fue una combinación de mis logros y mi carácter. En los 90 los deportistas eran vistos como mitos, pienso en Maradona o Senna, la cultura ha cambiado. ¿Quién es el Senna de hoy? Quizá Hamilton, pero tampoco es tan joven".

Rossi: "Me molesta mucho que ser tergiverse lo que digo para que haya polémica"

En otra época en la que las redes sociales eran nulas y se producían rivalidades sanas que dividían a la afición Rossi acumulaba victorias y era políticamente correcto con sus compañeros. "Ahora cualquier cosa que digas rebota en 300 sitios y arrastras las consecuencias durante al menos dos semanas. Haces una entrevista de media hora y luego buscas el titular para hacer clic, eso es molesto", se sinceró Rossi.

"¿Qué es lo que ocurre? Hay una falsa corrección política entre los deportistas, son todos amigos, se abrazan. ¿Y bonito? Me gustaba más antes, cuando decías lo que pensabas. Es humano que te pongan de los nervios los que hacen lo mismo que tú o mejor que tú, da igual que seas médico, pizzero, piloto. Tener que ocultarlo siempre, hace que todo sea más falso", añadió Valentino.

Sus pilotos de la Academy lo están haciendo muy bien en MotoGP. Valentino Rossi comenta el podio conseguido por Marco Bezzecchi en Argentina. "Estoy contento, se lo merecía y era necesario. Era rápido, pero necesitaba un buen resultado. Cuando algo siempre va mal, empiezas a sentirte inacabado. Ahora está preparado para ser siempre competitivo", aseguró ‘Il Dottore’.

Además, Luca Marini tiene gran potencial y puede que se quite la etiqueta de ‘el hermano de’ por sus propios méritos: "Le pesa un poco, pero había elegido correr en moto sabiendo a lo que se iba a enfrentar y me sorprendió su elección. El hecho de que no se llame Rossi le aligera un poco y, en cuanto al carácter, somos opuestos. Puede tener su propia personalidad", afirmó el de Tavullia.

"Los resultados de mi carrera me ayudan a no sentir melancolía", dice Valentino Rossi ahora que no compite en motos, de hecho se pasó a las cuatro ruedas. "A veces, mientras veo los Grandes Premios por televisión, me gustaría estar allí, pero luego pienso que yo ya he hecho la mía. Ahora les toca a ellos", concluyó el piloto italiano.