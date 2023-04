GP España 2023, el podio de Moto3 al habla

Tras la ceremonia de pódium de Moto3 del Gran Premio de España, los pilotos que ocuparon sus plazas dan su versión del fin de semana y especialmente de la carrera, en la que durante gran parte de la carrera en cabeza el protagonismo lo tuvieron un grupo de seis pilotos y cinco de ellos españoles, Holgado, Artigas, Masiá, Ortolá y Rueda. El hispano colombiano, David Alonso era el sexto en cuestión.

Two consecutive wins and 3rd in the standings 📈@IvanOrtola48 firmly establishes himself as a title contender 👊🏆#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/MWc7EVqaXn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2023

Tal grupo se pasó casi toda la carrera, conformada a 19 vueltas, en un constante intercambio de posiciones y adelantamientos para la lucha por el todo en Jerez. A falta de pocas curvas para que ondeara la bandera a cuadros Iván Ortolá tomaba el mando y finalizaba primero, seguido finalmente por David Alonso y Jaume Masiá,, quien comandó gran parte de la carrera.

1º Iván Ortolá, segunda consecutiva

“Otra carrera increíble, llena de adelantamientos y altísimas velocidades en las curvas. Tuve que pisar los frenos repetidamente, pero no podía saltar sobre los oponentes. Entonces, decidí llevar cada curva al límite, lo que me llevó a la delantera en la última vuelta. Gané por segunda vez, de hecho, ganamos por segunda vez. Esta próxima consecutiva es gracias al trabajo compartido con todo nuestro fantástico equipo. Vamos creciendo de Gran Premio a Gran Premio y queremos seguir aún más decididos y decididos”.

2º David Alonso, primer colombiano en conseguir pódium

“La sensación de estar en el podio es increíble. La carrera ha sido muy positiva. He llegado al grupo delantero, he mantenido la concentración y a falta de ocho vueltas he empezado a pensar que la victoria era posible. No ha sido fácil luchar con pilotos como Ortolá, Masiá y Holgado, pero al final he conseguido mi primer podio mundialista y estoy muy contento por ello”.

History made ✅



David Alonso is the first Colombian rider to take a GP podium! 🇨🇴#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/LZzJRZJZLF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2023

3º Jaume Masiá, el comandante de la carrera

"Estoy muy contento, era un circuito en el calendario que sabíamos que nos iba a costar, muchas frenadas, así que nada, lo hemos gestionado lo mejor posible. He liderado, he estado haciendo 46 altos, intentando mantener a todos detrás, pero bueno, la verdad es que he hecho lo que he podido y sobre todo quiero dar las gracias al equipo por este momento, por todo el trabajo que están haciendo, por cada detalle que empujan, así que nada, que este pódium va para ellos y espero que vengan muchos más".