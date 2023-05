El podio del GP de Francia MotoGP al habla: Bezzecchi se quita el bigote

Tras la ceremonia de pódium de MotoGP del Gran Premio de Francia, los pilotos que ocuparon el podio dan su versión del fin de semana y especialmente de la carrera, en la que durante gran parte de la carrera en cabeza el protagonismo lo tuvieron Marc Márquez y Jorge Martín.

Tales pilotos, se pasaron gran parte de la carrera, conformada a 27 vueltas, en un constante intercambio de posiciones y adelantamientos para la lucha por el todo en Le Mans. A falta de pocas curvas para que ondeara la bandera a cuadros Márquez se iba al suelo perdiendo así sus opciones de acceder al podio.

1º Bezzecchi a tan solo un punto de Bagnaia

"Por fin puedo quitarme el bigote", dijo feliz Marco Bezzecchi tras su triunfo en el Circuito Bugatti. Antes del GP de Francia ya se había recortado considerablemente la barba porque, según sus propias declaraciones, no le resultaba muy atractiva. "Pero las deudas de apuestas son deudas de honor". Con la segunda victoria tras la carrera en mojado de Termas de Río Hondo, ya están saldados.

"Estaba detrás de Luca. Fui fuerte en el sector 1 e intenté adelantarlo en la zona de frenado de la curva 3, pero aguantó", dijo Bezzecchi, describiendo su perspectiva. “Creo que al cambiar de dirección se metió demasiado adentro y perdió el control del frente. Vi que tiró muy adentro, así que traté de cruzar su línea en la siguiente esquina. No había pensado en un choque, pero afortunadamente estaba en el lugar correcto para evitarlo. La caída fue horrible de ver, ahora he visto la repetición. Espero que Luca y, por supuesto, Alex estén bien. Por suerte pude esquivar y evitar un desastre".

“Vi que era rápido. No quería ejercer demasiada presión sobre el neumático delantero al principio, pero también quería evitar que la temperatura del neumático subiera. Entonces, cuando estaba detrás de un conductor, traté de adelantar bastante rápido. Cuando estaba al frente, tenía un viaje gratis y traté de empujar. Ya tenía buen ritmo el viernes y traté de repetirlo. Para ser honesto, el ritmo era incluso mejor entonces".

"Fue fantástico. Vi que me escapé. Solo estaba tratando de mantener la calma y la concentración, uno con mi bicicleta. Fueron emociones increíbles cruzar finalmente la línea de meta primero en seco. Fue bueno en mojado, pero es aún más divertido en seco", sonrió Bezzecchi, quien estuvo a un punto del caído líder de la Copa del Mundo, Bagnaia, en la tabla de la Copa del Mundo.

2º Martín, pelea por el podio con Marc

"Ha sido una carrera complicada. La salida muy bien. Estaba ya ahí cuarto, tercero, pero casi he tenido un toque con Marini, me he ido décimo y luego con calma, recuperando, he tenido que evitar alguna caída, adelantar a muchos pilotos", afirma el del Pramac Racing.

“A la salida de la curva, de repente vi caer a Marini y Márquez y luego solo traté de esquivarlos. Creo que incluso toqué a Luca. Como resultado, perdí 1.5 segundos al frente ", explicó Martin en su opinión y pensó:" Tal vez perdimos la oportunidad de ganar allí "

"En cuanto he llegado a Marc sabía que no iba a ser fácil. Ya estuve estudiando dónde poder adelantarle porque sabía que hoy iba a salir bien y no lo tenía claro. He probado en tres, cuatro sitios diferentes. Al final en la 7 que es donde él me ha adelantado yo tenía un pelín más saliendo de la 6".

"Contentísimo, me hubiera gustado acabar los dos la carrera aunque hubiese sido tercero me hubiese gustado estar en el podio con él, pero ya será en la próxima", añade Jorge Martín después de la tremenda batalla con Marc Márquez.

3º Johan Zarco, tercer clasificado en el GP de casa

"Este podio me sabe muy bien porque ha sido duro. Perdí posiciones en la salida y he tenido que remontar. He ido al límite, pero no he podido dar caza a mi compañero de equipo. Con el error de Marc Márquez, me conformé con la tercera plaza. Un podio en Francia y en el Gran Premio número 1000. Me siento muy orgulloso".

"Veía que los demás iban muy, muy por delante y pensaba, va a ser complicado'. Entonces Pecco se cayó, yo era quinto y todavía tenía tres delante, pensaba '¿Dónde está el primero? Me mantuve concentrado, hice todo lo que pude para alcanzar , relató el piloto del Pramac.