Domenicali es reticente a que se disputen dos carreras en España en una misma temporada

Mientras semana tras semana siguen ganando fuerza los rumores sobre la disputa de un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, el propio Stefano Domenicali comentó este tema en el podcast oficial del campeonato ‘Beyond the grid’ donde admitió el interés de la capital de España, aunque negó que en un mismo año se puedan disputar carreras en las dos ciudades.

Dichas declaraciones las hizo en la disputa del pasado GP de España, a inicios de este mes de junio, al definir muy seria la propuesta de Madrid, aunque recordó también que actualmente el Circuit de Catalunya tiene contrato en vigor hasta 2026.

“Siempre he sido muy transparente respecto a Barcelona. Es verdad que Madrid quiere albergar una carrera en un futuro, pero de momento no hay tomada ninguna decisión. Esta es una señal positiva del buen estado de la F1” aseguró antes de afirmar que no habrá intereses políticos como los que hicieron fracasar el circuito urbano de Valencia, actualmente en ruinas.

“Es una competición que no implicará en absoluto ninguna decisión política, únicamente comercial, técnica y deportiva que tomaremos en próximos meses. Pero hay que recordar que tenemos contrato en vigor con Barcelona y estamos muy contentos con la forma en la que dicha ciudad está gestionando el futuro, porque, por supuesto, les ha ayudado a impulsar la mejora que se necesita en todos los niveles” comenta Stefano Domenicali.

Stefano reconoce que la F1 goza de muy buena salud gracias al regreso de Fernando y al buen hacer de Sainz en Ferrari. “En este momento tenemos a Fernando rindiendo increíblemente bien. Y además tenemos a Carlos Sainz en Ferrari, también con muchos fans. Las audiencias en España crecen bien en un mercado muy fuerte ahora, por lo que tenemos esperanzas para el futuro” comenta Stefano.

Pese a ello, cuando se le menciona que entre 2008 y 2012 hubo doble GP en España, uno en Barcelona y otro en Valencia, descartó que la ciudad condal y la capital puedan convivir a la vez en el mismo calendario, “Creo que no porque, en aquella época el negocio no era tan grande y teníamos un calendario bastante centrado en Europa. Hoy tenemos un enfoque más global con más carreras. Pero creo que en Europa, en un futuro, habrán carreras en las que se aplique el principio de rotación, pero no habrán dos carreras en el mismo año”.

Fernando Alonso celebrando la victoria en el GP Europa 2012 celebrado en Valencia. / Fuente: Twitter @F1

Sobre si podrían rotarse Madrid y Barcelona cada uno o dos años, el italiano no lo tiene del todo decidido, “hay cosas que no están del todo decididas, y siguen habiendo conversaciones con otros países que quieren entrar al calendario. Creo que es algo que en los próximos dos años vamos a aclarar de manera formal” finaliza Domenicali en el podcast oficial del campeonato.