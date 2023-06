Jorge Martín: "Tenía una gran ventaja, así que traté de mantenerme"

Este sábado Jorge Martín se lleva la victoria de la carrera Sprint en el circuito de Sachsenring en Alemania, con un rebase increíble sobre Pecco Bagnaia y Jack Miller.

El piloto del Pramac Racing salía desde el sexto lugar, se mostró fuerte desde la primera vuelta, donde llegó a colocarse en segundo sitio justo por detrás de Bagnaia, sin embargo Jack Miller lo rebaso. Fue mientras el australiano y el actual campeón tenían una batalla rueda a rueda que Martín aprovecho un descuido de ambos para pasarlos y completar el mejor adelantamiento de la carrera.

motogp.com

"Fue difícil durante las primeras vueltas porque íbamos con el duro delantero. Lo di todo, los adelante a los dos (Bagnaia y Miller) al mismo tiempo, después perdí el tren delantero, hice una salvada y después comencé a empujar. Más tarde tuve otro susto en la curva 7, pero me di cuenta que tenía una gran ventaja así que trate de mantenerme y no presionarme más de la cuenta. Me siento muy contento, otra victoria en la Sprint es fantástica y espero que mañana podamos luchar también por la victoria", comentó al final de la carrera.

El español logró sacar una ventaja de más de 1.8seg. de diferencia sobre Bagnaia.

"He tenido que jugar mis cartas"

Más tarde Jorge declaró al micrófono de DAZN.

"Ha sido una carrera bonita, sabía que podía pelear por la victoria, llevó todo este fin de semana siendo competitivo. Salí sexto y he tenido que jugar mis cartas. Al principio de la carrera he hecho una buena salida pero había mucho caos, había muchos pilotos muy agresivos. Busque ese hueco para pasar y no perder tiempo".

Jorge declaró que con el tiempo ha aprendido a estar calmado. "Antes me ponía muy nervios, le echaba la culpa al equipo porque la moto no iba como yo quería. Con paciencia podremos ir hacia adelante y pelear por más victorias", finalizó.

El #89 se coloca ahora segundo en el campeonato con 119 puntos, Marco Bezzecchi es tercero con 113.