Jorge Martín: "Puedo pelear con Pecco"

El campeón del Gran Premio de Alemania, celebrado en Sachsenring explica sus primeras sensaciones: “Es un momento muy emocional, después de dos años por luchar por ello, por fin ha llegado”

En cuanto a sus rivales aclara: “Pecco estaba empujando muy fuerte, tuve problemas a mitad de carrera con el neumático trasero, así que traté de gestionarlo. Estar delante era mi objetivo e incluso cuando me adelantó traté de mantenerme delante y las dos últimas vueltas traté de empujar al máximo. Pensaba que Pecco tenía algo más pero pude guardar un poquito más a principio de la carrera”.

La lucha del día de hoy no ha sido nada fácil, y es que Jorge Martín tenía un gran ritmo, pero no era el único, Pecco Bagnaia ha sido un rival muy difícil de batir como nos han dejado observar en pista. Como explica Jorge, ha sido una pelea intensa.

Jorge Martín en Sachsenring / Fuente: MotoGP

El ganador de la carrera habla para los micrófonos de Dazn: “A principio de carrera me he encontrado muy cómodo y he intentado hacer mi hueco, pero cuando he visto que Pecco me mantenía la distancia, digo, mejor corto y guardo goma, y ya veremos al final”.

En el último tercio de carrera, los adelantamientos entre Pecco y Jorge eran muy al límite, Martín argumenta: “Me ha pasado y me ha roto todos los planes. En la uno no podía, en la doce difícil, pero al final he repetido lo de ayer y nada, mantener la distancia y la última vuelta con los ojos cerrados. Me he ido largo en la ocho, pero al final he podido cerrar la puerta.”

Sólido candidato al título

Como conclusión de la gran carrera que ha conseguido hoy, Jorge explica a Dazn: “Increíble ritmo y contento porque demuestro otra vez, y me demuestro a mí mismo que es lo más importante, que puedo pelear con Pecco”.