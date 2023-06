Marco Bezzecchi: "Ganar mi primera Sprint es fantástico"

Marco Bezzechi gana la carrera Sprint de MotoGP en Assen después de dominar las prácticas y llevarse la Pole.

Durante el arranque el piloto italiano caía hasta el tercer sitio, Pecco Bagnaia se colocaba en la punta, Brad Binder era segundo.

Fue en la segunda vuelta cuando "Bezz" superaba a Binder, dos vueltas después recuperaba la punta de carrera, de ahí en adelanta nadie lograría darle batalla. Llegó a conseguir una ventaja de hasta 1.578 sobre Pecco.

Al final y antes de recibir su medalla de oro, declaro:

"Me he sentido fantástico sobre la moto. En la salida partí bien pero cometí un error en la primera curva que me costó dos plazas, afortunadamente iba bien de ritmo como para poder remontar y he librado también una buena pelea con Brad y Pecco. Lo he disfrutado mucho, estoy muy contento y espero que la afición también lo haya disfrutado. Este lugar es fantástico y nos vemos mañana".

Más tarde en la conferencia de prensa analizó a profundidad lo ocurrido al principio de la carrera.

"En la salida me resistí demasiado a Pecco y por eso me fui de largo, también perdí una posición con respecto a Binder. Tenía que ser rápido a la hora de adelantarlo porque sino Pecco podría escaparse. Al final lo superé en la frenada de la curva 1. Después tuve una buena pelea con Bagnaia, lo superé y rodé a tope para sacar ventaja, siempre es un peligro cuando lo tienes detrás tuyo".

También comentó que las carreras Sprint no son su fuerte. "Normalmente en la carrera Sprint suelo sufrir, así que conseguir mi primera victoria en carrera Sprint es fantástico. Estoy muy contento".

Marco terminó más que satisfecho pues está es una pista en la que disfruta mucho correr. Al finalizar se acerco al público para celebrar junto a ellos.

"Solo quería acercarme, saludarles y darles las gracias por apoyarme", comentó.

El día de mañana Bezzecchi arrancará nuevamente desde la Pole con la esperanza de otra victoria para sumar más puntos y subir al segundo sitio de la clasificación general. Actualmente Bagnaia se mantiene como líder con 169 putos, el segundo lugar es de Jorge Martin con 148 y Marco es tercero con 138.