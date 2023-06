Pecco Bagnaia: "Lo importante es ser el más fuerte, no el más rápido"

El actual campeón de MotoGP, Pecco Bagnaia se va de Assen con la victoria y se mantiene como líder del campeonato.

El italiano arrancaba desde el segundo lugar, logró mantener su posición al arranque y en la tercer vuelta supero a Brad Binder que rodaba primero.

Después de eso el de Ducati no soltó la punta y cruzó la meta con un tiempo final de 40min. 37.640seg.

Antes de subir al podio comentó a la transmisión internacional.

"No ha resultado fácil porque los que me seguían eran muy rápidos, trate de abrir un hueco pero solo lo he conseguido en las últimas vueltas".

Pecco no se quedó con la ganas de elogiar una de sus pistas favoritas.

"Me encanta este circuito, me encanta esta afición. Querido Assen eres fantástico", recalcó.

Más tarde declaró al micrófono de DAZN lo agradecido que se siente con el equipo por escucharlo y trabajar en las armas que necesita para obtener los resultados que se merecen.

"Estoy muy contento mi equipo otra vez me ha dado lo que pedía. Ayer gracias en la Sprint he visto lo que me faltaba y hoy lo hemos encontrado. Ha sido una carrera difícil por las condiciones, el asfalto estaba en 51° lo que hacía que el grip no fuera el más optimo pero hemos intentado ser constantes. Cuando vi que Marco adelanto a Binder empecé a empujar más porque sabía que él tenía el ritmo para alcanzarme e incluso superarme".

El campeón recalcó lo necesarios que son estos resultados antes del parón de verano. "Terminar así la primera parte de la temporada era importante y estoy muy satisfecho".

Al ser cuestionado sobre si ha encontrado el ritmo para repetir el campeonato mencionó:

"Lo importante es ser el más fuerte no el más rápido. Al principio del año me he notado fuerte pero he cometido errores, estamos trabajando para intentar no caer en eso otra vez. En las últimas carreras hemos sido constantes, el plan es seguir así, irnos de vacaciones y seguir trabajando para regresar fuertes".

Con esta victoria el italiano se mantiene como líder con 194 puntos, su más cercano perseguidor es Jorge Martín con 159, Marco Bezzecchi es tercero con 158.

El parón de verano comenzó y acción de MotoGP regresa del 4 al 6 de agosto con el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone.