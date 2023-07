Tony Arbolino: "Si hay una oportunidad de subir a MotoGP la aprovecharemos"

A pesar de que Tony Arbolino en Assen quedó séptimo y tuvo varios problemas, el italiano aún lidera la clasificación de Moto2 sacando ocho puntos de ventajas a su rival, Pedro Acosta.

Como líder del campeonato mundial de Moto2, el italiano también es un problema en el mercado de fichajes de MotoGP. Ya en mayo se hizo evidente que podría convertirse en candidato para Gresini Racing. ¿Tony estás pensando en el próximo año? "Ni un poco", aseguró en una entrevista con SPEEDWEEK.com

Solo su gerente se ocupa de 2024. Carlo Pernat es un hombre extremadamente experimentado. «Hay otros directivos que te llaman todos los días para contarte todas las novedades. No me cuenta todas las novedades, solo me cuenta las cosas más importantes. Y es bueno en eso porque sabe exactamente cuándo hablar conmigo. De lo contrario, no lo hace, pero sabe lo que quiero. Si podemos conseguir eso, eso es bueno, de lo contrario buscaremos más. Pero mi mentalidad es estar al cien por cien en la temporada 2023”, confirma el piloto de Marc VDS.

"Por supuesto que podría mentirte si dijera que solo pienso en 2023. Pero la verdad es que estoy totalmente centrado en este año. La sensación con mi equipo es perfecta, quiero seguir con ellos y demostrar lo que puedo hacer. El objetivo este año es uno solo y daré lo mejor de mí para conseguirlo», aludió el bicampeón de la temporada a la lucha por el título.

De cara a su futuro, Arbolino confía plenamente en la capacidad y experiencia de Pernat: «Sí. Él sabe lo que quiero. Él sabe lo que merezco, y yo también. Eso es todo."

Posible salto a MotoGP

Cuando se le preguntó por un posible salto a MotoGP, el italiano de 22 años confirmó: “Claro que me gusta MotoGP, a quién no le gusta. Sé que me merezco MotoGP. Si hay una oportunidad, la aprovecharemos. Eso es todo."

Arbolino tiene esperanzas en el lugar de MotoGP de Fabio Di Giannantonio en Gresini Racing. Sin embargo, se filtró en Assen que Franco Morbidelli también estaba en discusión en el equipo de clientes de Ducati de Faenza .

Si Arbolino no tiene una oportunidad en Gresini, Pernat dejó en claro al margen del TT holandés que otro año en el equipo de Moto2 de Elf Marc VDS Racing sería una opción sensata para su protegido. Porque en la próxima temporada podría haber más oportunidades en el Mundial de MotoGP porque a finales de 2024 expiran más contratos de pilotos.