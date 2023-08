David Alonso: "El feeling es increíble, porque anoche estaba bastante mal"

El rookie, David Alonso,, consigue su primera victoria en un fin de semana en el que nada ha sido fácil. El viernes fue el único día que los pilotos pudieron entrenar en condiciones de seco, al igual que sería la carrera. Y el sábado fue todo en condiciones de mojado, y ahí se torció todo. No consiguió dar ninguna vuelta en Q1 por culpa de una caída, y eso le hizo clasificar el último.

Como explica a los micrófonos de Dazn: “Al final no es el primer sábado, y otra vez salir atrás, bueno, directamente último. Entonces, lo veía difícil pero me han ayudado mucho”

David Alonso / Fuente: Aspar Team

A pesar de todo, el colombiano David Alonso consiguió posicionarse, y así llegó su primera victoria en Moto3, realizando así una grandísima remontada. Respecto a su ánimo, tras el desastroso sábado, comenta en Dazn: “Hoy por la mañana me he levantado y he dicho, venga va David. Me he hablado, confía en ti, puedes hacerlo”. Explica que le ayudó mucho el caso de Brad Binder en Jerez: “Bueno, me he visualizado un poco que Brad Binder ganó en Jerez desde atrás y encima, no sabía que era su primera victoria. Digo buah, voy a intentar hacerlo igual que él, y he estado focalizado en la carrera. O sea, cien por cien focalizado, curva a curva, vuelta a vuelta y ni si quiera he mirado las pizarras, yo iba hasta que no viese a ningún piloto delante. Hasta que me pusiera primero, y luego he gestionado muy bien la última vuelta”.

En una nube

“El feeling es increíble, porque anoche la verdad que estaba bastante mal”, explica el rookie. Además, el colombiano, lleva con el Aspar Team desde hace muchos años, y agradece: “Muy orgulloso por todo el equipo y darle esta victoria, porque el trabajo que hacen cada fin de semana es increíble”.