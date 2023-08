Victoria de Aleix Espargaró en Silverstone y buen comienzo de Aprilia

En un fin de semana en el que encontramos las Aprilia en muy buena forma, Aleix Espargaró consigue la victoria. Tal y como el propio Aleix ha explicado, la carrera ha sido la jungla.

Aleix Espargaró con su equipo Aprilia Racing / Fuente: Aprilia vía Instagram

Un fin de semana algo complicado, para todos, ya que han sido pocas las sesiones en las que pudieron trabajar en condición de seco. Explica a los micrófonos de Dazn: “La verdad que ha sido de locos desde la primera vuelta, incluso partiendo en la posición doce me sentía de inmediato super bien con la moto. Uno de esos días en los que te sientes invencible, giraba bien, muy buena estabilidad en la frenada y cuando comenzó a llover, la verdad que en aquel momento mi plan era adelantarle y tratar de escapar pero cuando empezó a llover, dije bueno, mantén la calma. Quédate detrás de Pecco, es mejor que sea él quien abra la pista y luego en la última vuelta tenía algo más y traté de adelantarle. Las últimas vueltas eran muy dramáticas, nos seguían muchos pilotos, empezaba a resbalar así que bueno, ha sido de órdago”.

Carrera ante la adversidad

Se sincera ante Dazn, y explica su propia visión de la carrera: “Hay días, en mi carrera deportiva he tenido pocos, pero hay días que sales y notas que, ese día eras como, tu te sientes invencible y hoy era uno de ellos, y en la vuelta de formación he dicho esto tiene una tracción impresionante. Así que he salido y me lo he tomado con relativamente calma, sin querer arriesgar mas de la cuenta. Y he visto, que cuando había hueco con Bezzecchi y Pecco los podía coger fácil. Y luego ha habido un momento que he dudado, entre pasar a Pecco e irme porque tenia mucho más ritmo. Pero Pecco guardaba mucho con el gas, como que no quería gastar el neumático trasero, entonces he pensado porque del sábado tampoco teníamos mucha información, porque había llovido, no sabia si el neumático se destrozaría, así que me he dicho, espérate aquí tranquilo”.

Como conclusión explica que al final todos los planes fueron al traste porque con la lluvia fue todo la jungla.