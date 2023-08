Otmar Szafnauer podría volver pronto a la Fórmula 1

Durante varios años, Otmar Szafnauer, desempeñó un papel casi fundamental en lo que fue la estructura en un principio de Force India, que se pasó a llamar más tarde Racing Point para acabar llamándose como lo conocemos hoy en dia, Aston Martin. Durante ese tiempo, hizo avanzar a la escudería, hasta que en 2022 decidió recalar en las filas de Alpine, desarrollando las mismas tareas aunque con un plan más concreto.

La escudería francesa tenía en mente competir por victorias y campeonatos, pero por el momento, los de Enstone no han logrado dar un paso adelante, por lo que eso, sumado a las desavenencias con las altas esferas, el estadounidense acabó fuera, siendo Bruno Famin director interino.

En estos momentos no hay noticias sobre lo que hará en un futuro próximo Otmar Szafnauer, aunque podría no reincorporarse, debiendo esperar hasta mediados del próximo año cumpliendo con el denominado proceso de ‘gardering’, en el que un antiguo empleado no puede unirse a otra escudería para no revelar secretos. Pese a ello, el estadounidense ve bastantes opciones antes de dar un paso al lado y abandonar definitivamente su trayecto en la Fórmula 1.

A Otmar se le abren otros frentes durante estos meses

“Doce meses sin trabajo en una escudería sí, pero hay otras cosas dentro de la Fórmula 1 que sí puedo hacer”, comentó a Speedcafe. “De hecho, podría trabajar para un fabricante de motores o ayudar en las F1 Experiences, ayudando a la propia Fórmula 1 o la FIA, así que podría volver en menos de un año, y reconozco que ya he tenido conversaciones” comenta en dicho portal web australiano.

Así pues, parece que se abre un amplio abanico de opciones para el antiguo director de Alpine aunque con toda la experiencia acumulada, tiene preferencia clara por dicho puesto, “Si puede darse una situación en la que pueda ayudar como jefe de equipo en el muro de boxes, sin duda aprovecharía la oportunidad, ya que llevo quince años haciéndolo” finaliza.