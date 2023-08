Celestino Vietti: "Es una de las victorias mas importantes para mí"

Celestino Vietti ha sido el campeón de la carrera de Moto2, celebrada en el circuito del Red Bull Ring, Spielberg. Ya avisó durante el fin de semana su buen ritmo, pero su victoria ha sido sorprendente, puesto que ha tenido que combatir a un Pedro Acosta que se encuentra en el mejor de sus momentos. Aún así, el piloto de la VR46 Academy, ha sabido entender, analizar y actuar a la perfección durante la carrera.

El italiano ha sabido ser paciente y esperar al momento justo, para acercarse así a Pedro Acosta y adelantarlo. Tras eso, ha sacado unas vueltas rápidas y ha mantenido alejado a su contrincante, impidiéndole conseguir la victoria.

Esta victoria llega tras una racha algo no muy buena para el piloto del Fantic, ya que no ha conseguido ninguna victoria desde mediados de la temporada pasada, Vietti explica: “La verdad es que pienso, que esta es una de las victorias más importantes para mí, porque después de la segunda mitad del año pasado hasta ahora. La verdad, me ha costado mucho”.

Recompensa al esfuerzo

También, Celestino explica la gran carga de trabajo que llevan haciendo su equipo y él durante toda la temporada, pero que hasta ahora no salieron los buenos resultados: “Así que hemos trabajado muy arduo este año, y no hemos conseguido los resultados que somos capaces de lograr, pero estamos aquí en el parque cerrado y estoy muy contento por mí, por mi equipo”.

Celestino Vietti / Fuente: Fantic vía Instagram

En los momentos difíciles, es cuando realmente cuesta continuar motivado, pero con el apoyo, la confianza y el esfuerzo de todo su equipo, finalmente Vietti ha podido conseguir un muy buen resultado como es la victoria, y espera continuar así el resto de la temporada. También, “Cele” aclara este punto, a los micrófonos de Dazn: “Gracias a todos aquellos que me han apoyado desde casa, es muy importante para mí. Ahora vamos a tener que arrancar desde aquí”.