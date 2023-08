Pecco Bagnaia: "He intentado ser lo más constante posible"

En el circuito del Red Bull Ring, la carrera de MotoGP ha estado decidida desde los primeros compases, ya que ha habido un claro dominador el día de hoy, y el fin de semana completo.

Pecco Bagnaia continua por su buen camino hacia su segundo campeonato del mundo de MotoGP. Cada paso que avanza, es aún más firme que el anterior, y poco a poco, está forjando su camino. Pecco explica a los micrófonos de Dazn: “He intentado ser lo más constante posible, era posible ir más rápido en las primeras vueltas pero, así he terminado sin gomas atrás. Hemos subido los tiempos casi dos segundos así que, era muy importante estar tranquilos y no arriesgarse con nada, pero de verdad estoy muy contento. Es el fin de semana en el que más hemos hecho el trabajo, pienso. Porque el viernes sí que estaba contento, pero me faltaba bastante y hemos mejorado muchísimo. Ayer, después del Qualifying también hemos mejorado y también me encontraba muy bien con la moto. Y nada, hemos hecho una gran salida otra vez, una buena primera vuelta, y estoy muy contento”.

Situación del campeonato

Si prestamos atención y nos centramos en la clasificación general, analizamos la situación actual, encontramos un dominador absoluto y ventajoso, en cuanto a puntos. Pecco argumenta a Dazn: “En términos de mundial todavía es difícil, lo que es verdad, es que nosotros somos siempre los que estamos luchando con. Somos bastante constantes y es algo que es mi objetivo. Poder luchar para ganar, no será fácil siempre pero si seguimos trabajando así, pienso que se podrá luchar siempre para las primeras dos o tres posiciones. Y será muy importante y difícil, estar contento con un quinto, una quinta posición”.

Pecco Bagnaia / Fuente: Dazn

El resto de temporada, si sus contrincantes quieren seguir disputando el mundial, deberán sacar su mejor versión posible, puesto que Pecco se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva y será muy difícil de detener. Además, su ambición junto con la motivación seguirá creciendo.