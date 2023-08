Alonso pisa el podio en Zandvoort

Por fin ha llegado esa carrera loca que siempre alegra las temporadas de Fórmula 1. Esta vez ha sido en el trazado de Zandvoort, en el Gran Premio de los Países Bajos. Pese a que el resultado ha sido uno de los más repetidos del curso (Ver-Alo en el podio), ha sido seguramente la mejor carrera de lo que va de temporada. Ha tenido de todo, abandonos, safety cars, banderas rojas, lluvia..., el menú perfecto para un carrerón.

El top 10 del GP de los Países Bajos | Fuente: Getty Images

Masterclass de Alonso

"Magic" Alonso lo ha vuelto a hacer, ha devuelto la ilusión, o como dirían otros, el "Suflé" a sus seguidores, y por qué no, a los aficionados de este deporte. Alonso el sábado no logró la clasificación que quería, ya que, entre unas cosas y otras, casi no pudo completar ni una vuelta en Q3. Pese a esto, consiguió colocarse en el quinto cajón de salida, al lado de su compatriota Carlos Sainz. En cuanto se apagaron las luces, Fernando Alonso desapareció de la recta principal y apareció en la cabeza de carrera, ya que realizó una salida que recordaba a las que hacía antaño.

Alonso demostró durante toda la carrera por que es uno de los mejores de la historia, y supo mantener el tipo y no ceder ante ningún rival. De hecho, consiguió adelantar a uno de los Red Bull, a Checo Pérez, y colocarse en la que sería la definitiva segunda posición. Pero hasta el último giro no estaba nada decidido, ya que cuando se reanudó la carrera tras la bandera roja, el asturiano "achuchó" a Max Verstappen hasta el punto de soñar con "la 33".

Alonso y Verstappen al acabar la carrera | Fuente: Getty Images

Antes de la entrega de premios la grada coreó un "oooh Fernando Alonso", cuando le estaban entrevistando. "Magic" logró la vuelta rápida (un punto extra) y los aficionados le galardonaron con el título de piloto del día.

Su compañero de equipo, Lance Stroll, ha sido lo contrario a él. Ha estado desaparecido en todo el fin de semana. No clasificó bien, y en carrera no ha rescatado ningún punto.

Red Bull cazado

Si, Max Verstappen ha ganado, como siempre hace. De hecho, ha igualado el récord de victorias seguidas (9) que ostentaba el ex de Red Bull, Sebastian Vettel, conseguidas en la campaña de 2013 en la que se hizo con su último titulo mundial. Pero, esta vez, la victoria ha sido mucho más complicada por culpa de un tal Fernando Alonso, que le ha estado apretando en los últimos compases de la carrera. El neerlandés ha conseguido la pole y la victoria ante los aficionados de su país, y con estos puntos se aleja más de sus rivales en el mundial de pilotos. En la entrega de trofeos sonó el himno neerlandés, interpretado en directo por una cantante, algo nunca visto ya que no suelen tener ni letra.

Cartel conmemorativo del record que ha igualado Max Verstappen | Fuente: Twitter @redbullracing

Por el otro lado, su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez, es la otra cara de la misma moneda. El mexicano ha firmado un fin de semana que no está al nivel de su habilidad. No clasificó muy bien, ya que quedó séptimo. Esto lastró su domingo, que fue de mal en peor, pero el piloto de Red Bull supo como recomponerse. Eso sí, en la bandera roja provocada por las lluvias ya en los últimos compases de la carrera, casi se le lía por parar en boxes justo cuando sacaron la bandera. En esta misma pausa, los comisarios sancionaron a Checo con 5 segundos, lo cual le hizo perder el tercer puesto del podio.

El resto

Del resto de la parrilla, no se puede no elogiar a Pierre Gasly, que pese a recibir una sanción de cinco segundos, ha conseguido un podio con su Alpine.

Carlos Sainz ha estado a un muy buen nivel en este Gran Premio, estando a punto de conseguir ese podio que se le está escapando este año. Ha protagonizado batallas encarnizadas con Gasly, Alonso y al final ha defendido como un jabato los envites de Lewis Hamilton y Lando Norris. Charles Lecler ha tenido un fin de semana desastroso, tanto en clasificación que no llegó a Q3, como en carrera que tuvo que abandonar.

Liam Lawson y Alex Albon hablando antes de la carrera | Fuente: Getty Images

Los dos Williams han estado soberbios en este Gran Premio. la actuación de Sargeant se ve eclipsada por el choque que tuvo, pero buena conducción del norteamericano. Su compañero, Alex Albon, ha conseguido clasificar con un Williams en la cuarta posición, la mejor plaza desde la segunda de George Russell en aquel GP de Bélgica. En la carrera mantuvo el tipo y quedó octavo, consiguiendo rescatar buenos puntos.

Los dos Mercedes empezaron mal el domingo, pero ambos consiguieron remontar poco a poco, en especial Lewis Hamilton que llegó a la zona de puntos y estuvo a punto de adelantar a Sainz. Recalcar la actuación de Liam Lawson,, que con tan solo unos entrenamientos libres y con una carrera caótica, ha conseguido aguantar los 72 giros.

Tras esta carrera, los aficionados de este deporte están ansiosos por ver otro Gran Premio, que no será otro que el mítico GP de Italia, del 1 al 3 de septiembre.