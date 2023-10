Jorge Martín: "No sabía exactamente que hacer"

Jorge Martín le respira en el cuello a Francesco Bagnaia en la lucha por el campeonato tras haber conseguido la victoria en el Gran Premio de Japón este domingo, en una carrera que nos dejo alucinando con la serie de eventos inesperados tras la aparición de la lluvia.

Al inicio de la carrera Martin se mantuvo como líder; antes de finalizar la primera vuelta, la bandera blanca se hizo presente, los pilotos entraron a cambiar de moto y el 89 pasaba del primero al cuarto lugar. Con neumáticos fríos Jorge se iba de largo y caía al noveno sitio. Poco a poco fue remontando hasta la vuelta 6 donde en menos de 4 curvas rebaso a Pecco y Aleix Esparagaro para regresar a la punta.

Al finalizar la carrera el de Pramac comentó:

"Tenía buenas sensaciones estando delante, me he ido de largo pero después he podido gestionar bien el gas y he sentido muy bien el grip trasero. Aproveche eso para adelantar a todos y crear esta distancia."

Al finalizar el podio, el ganador de este fin de semana habló para el micrófono de DAZN donde declaró su sentir tras las condiciones inesperadas de esta victoria.

"Estoy feliz por esta primer victoria en agua en MotoGP, una situación que me costaba pero hoy he podido marcar la diferencia".

Sobre lo cerca que está de liderar el campeonato declaró:

"Queda muchísimo campeonato pero está claro que la mentalidad es la misma aunque también hay que disfrutar".

Ya en la rueda de prensa Martinator platicó lo que vivió tras la incertidumbre de la primera vuelta.

"Veía que había muchos sustos, estaba en la primera posición pero no sabía exactamente que hacer, así que deje pasar a Pecco y a Jack para entender un poquito que iban a hacer. Tuve un susto en la curva 3, me tuve que ir de largo, pude remontar y hacer esta segunda vuelta con Pecco ha sido crucial para la victoria".

También se expreso sobre el final de la carrera y como se dio cuenta que era el ganador.

"Llegue muy enfadado por la situación, salimos y no había visibilidad para ver al equipo. No me parece una victoria porque no ha sido la distancia completa, así que la sensación no es exactamente la misma pero nos llevamos todos los puntos".

Ahora el madrileño espera con ansias el Gran Premio de Indonesia que se llevara a cabo del 13 al 15 de octubre.